"Stranger Things"-Star Mason Dye heiratet nächsten Sommer

Mason Dye schwebt seit mehreren Wochen auf Wolke sieben. Am Valentinstag dieses Jahres verlobte sich der Stranger Things-Schauspieler mit seiner langjährigen Freundin Carmen Joine. Für den Antrag wählte er einen idyllischen See aus und hielt dort um die Hand seiner Liebsten an. Wie der Netflix-Star nun gegenüber People ausplaudert, sind die beiden schon fleißig in der Planung. Die großen Hochzeitsglocken sollen im Sommer 2026 läuten, passend zum fünfjährigen Jubiläum des Paares.

Der Ort der Feier könnte romantischer nicht sein: Cape Cod in Massachusetts. Ihre Trauung ist im Wychmere Beach Club geplant – ein malerisches Küstenziel, das für die beiden nicht nur wegen seiner Schönheit überzeugt. Dort wurden bereits ihre Verlobungsfotos aufgenommen. Carmen und Mason freuen sich auf einen Tag voller Freude mit Familie und Freunden an einem Ort, der Küstenromantik und Festlichkeit perfekt vereint. "Wir können es kaum erwarten, endlich verheiratet zu sein", so Carmen über ihren großen Tag.

Schon der Antrag im Februar dieses Jahres strotzte nur so vor Romantik. Nachdem Mason am Strand um Carmens Hand angehalten hatte, entführte er seine Verlobte in das Château Élan in North Georgia, um dort die tollen Neuigkeiten mit einem Spa-Besuch zu feiern. Zu Hause wartete eine Überraschungsparty mit Familie, Freunden und ihrem gemeinsamen Kater Willow auf die frisch Verlobten. Mason hatte den Antrag seit November geplant und bekam Unterstützung bei der perfekten Umsetzung von niemand Geringerem als seiner Schwester.

Getty Images Mason Dye, "Stranger Things"-Star

Instagram / masondye Schauspieler Mason Dye und seine Verlobte Carmen Joiner

Instagram / masondye Mason Dye bei "Stranger Things"

