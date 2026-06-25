"James Bond"-Ranking: Wer war bisher der beste 007-Agent?

Seit mehr als 60 Jahren begeistert James Bond das Kinopublikum weltweit. Doch wer war eigentlich der beste 007 aller Zeiten? Ein neues Ranking von prisma hat jetzt alle sechs offiziellen Bond-Darsteller der EON-Filmreihe miteinander verglichen und kommt zu einem eindeutigen, aber natürlich subjektiven Ergebnis: Sean Connery (†90) landet auf dem ersten Platz, gefolgt von Roger Moore (†89) auf Platz zwei. Den dritten Rang belegt Daniel Craig (58), dahinter folgen Pierce Brosnan (73) auf Platz vier, Timothy Dalton auf Platz fünf und George Lazenby (86) auf dem letzten Platz.

Der Schotte Sean gilt demnach als Prototyp des Gentleman-Agenten schlechthin. Als erster Bond-Darsteller setzte er die Maßstäbe für alle Nachfolger: ein kampfstarker Actionheld mit Sex-Appeal und Coolness. Bemerkenswert dabei ist, dass Ian Fleming (†56), der Autor der Bond-Romane, Sean zunächst für ungeeignet hielt – er sah es ihm an Eleganz mangeln. Doch Regisseur Terence Young bereitete ihn auf den Upper-Class-Lebensstil vor, und Ian war schließlich so überzeugt, dass er Bonds Geburtsort in seinen Romanen fast offiziell ändern wollte, um Sean zu ehren. Auf Rang zwei überzeugte Roger mit urbritischem Charme und Selbstironie, die er über sieben Filme hinweg bewies. Daniel hingegen verkörperte einen moderneren, härteren und emotional gebrochenen Bond. Pierce begeisterte zwar mit makellosem Stil und Sex-Appeal, dem man die dunkle, kaltblütige Seite des Agenten aber nicht ganz abkaufte. Timothy interpretierte die Rolle am ernsthaftesten, hinterließ laut Ranking jedoch keinen bleibenden emotionalen Nachhall. George schließlich hatte das "Pech", in die großen Fußstapfen seines Vorgängers treten zu müssen.

Übrigens ist es interessant, dass George, obwohl er nur einmal als Bond eingesetzt wurde – in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" von 1969 –, als einziger der sechs Darsteller eine Golden-Globe-Nominierung für seine Bond-Interpretation erhielt. Nach Abschluss der Dreharbeiten erklärte er, die Figur des Bond sei nicht mehr zeitgemäß, und weigerte sich sogar, seinen Vollbart zu rasieren, um im typischen 007-Look Werbung für den Film zu machen. Sein Nachfolger Roger hingegen blieb der Rolle gleich sieben Mal treu – so lang wie kein anderer Bond-Darsteller. Er starb im Jahr 2017. Heute ranken sich viele Gerüchte um weitere Bond-Darsteller. So stand zuletzt beispielsweise Louis Partridge im Fokus als möglicher jüngster Bond aller Zeiten.

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Steffi Loos/AFP/Getty Images Wachsfiguren der James-Bond-Darsteller im Berliner Madame Tussauds

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ZUMA PRESS, INC. Sean Connery in "James Bond – 007 jagt Dr. No"

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"