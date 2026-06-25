Kim hätte sich auch Rosenstopp von Bachelor Tim gewünscht

In Folge acht von Die Bachelors macht Sebastian Paul Nägel mit Köpfen. Der Leistungssportler sucht das klärende Gespräch mit seinen Kandidatinnen und erklärt, er habe zu starke Gefühle für Nadja, um für weitere Dates offen zu sein. Im Interview mit Promiflash verrät Kim, die unter den Favoritinnen des zweiten Bachelors Tim Reitz ist, wie sie die Situation wahrgenommen hat. "Ich war im ersten Moment absolut geschockt – vor allem mit Blick auf die anderen Mädels", schildert sie, fügt allerdings hinzu: "Gleichzeitig fand ich es aber auch unglaublich schön und mutig, dass er für Nadja so eine klare Entscheidung getroffen hat."

Bei Tim ist die Situation nicht so eindeutig wie bei Sebastian. Aktuell kämpfen mit Kim, Vivi, Miri, Chiara und Natalie noch fünf Damen um sein Herz – mit den ersten dreien knutschte der Unternehmer bereits. Ob sich Kim einen ähnlichen Moment wie bei Sebastian und Nadja auch von Tim wünschen würde? "Natürlich ist so eine Geste etwas, das man sich insgeheim wünschen würde. Aber für mich war das eher eine Traumvorstellung als etwas Realistisches", gibt die 32-jährige Social-Media-Managerin ehrlich zu. Sie erklärt im Gespräch mit Promiflash: "Jede Verbindung entwickelt sich anders und ich finde, man kann solche Beziehungen nur schwer miteinander vergleichen. Tim und ich waren definitiv noch nicht an dem Punkt."

Sebastians Entscheidung hatte bereits zuvor für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Nachdem er sich schon in der Nacht der Rosen geweigert hatte, die Rosen zu verteilen, reagierten einige seiner Kandidatinnen frustriert und bezeichneten ihn gar als den "schlechtesten Bachelor". In den sozialen Medien hingegen erntete er dafür viel Verständnis von den Zuschauern – und offenbar auch Bewunderung von zumindest einer Mitstreiterin aus dem anderen Bachelor-Camp.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Kim und Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026