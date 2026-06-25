Lionel Messi: Seine Söhne sind seine größte Inspiration

Lionel Messi (39) ist längst mehr als nur eine Fußballlegende. Der argentinische Superstar, der mit seiner Mannschaft gerade erst die WM 2026 gegen Österreich gewonnen hat, ist auch Vater von drei Söhnen, die ihn durch Höhen und Tiefen seiner Karriere begleitet haben. Thiago (13), Mateo (10) und Ciro (8), die er gemeinsam mit seiner Frau Antonela Roccuzzo (38) großzieht, wachsen mitten im Trubel des Profisports auf und sind für den 39-Jährigen nach eigenen Angaben eine der größten Inspirationsquellen in seinem Leben. Die Jungs reisen regelmäßig mit ihm um die Welt und sind bei seinen größten Triumphen immer dabei.

Wie sehr die Familie bei der WM 2022 eine Rolle spielte, zeigte sich laut Hollywood Life auch in einem ganz persönlichen Detail: Für das Finale gegen Frankreich ließ Lionel seine goldenen Spielschuhe mit den Namen und Geburtstagen aller drei Kinder sowie dem Spitznamen seiner Frau besticken. Thiago motivierte seinen Vater vor dem Endspiel sogar mit einem handgeschriebenen Brief, den Antonela auf Instagram teilte. Mateo wiederum sorgte für einen unvergesslichen Moment, als er nach dem Sieg den Goldenen Ball seines Vaters schnappte und damit davonlaufen wollte. Schon 2021 hatten Thiago und Mateo ihre ersten eigenen fußballerischen Schritte unternommen und sich den Jugendmannschaften von Paris Saint-Germain angeschlossen.

Dass die Söhne des Ausnahmesportlers ein gutes Händchen für den Ball haben, überrascht kaum. Lionel wuchs selbst in Argentinien in einer fußballbegeisterten Familie auf und begann bereits als Kind mit dem Fußballspielen. Mit seinen insgesamt 18 WM-Toren beim Turnier 2026 überbot er zuletzt den langjährigen Rekord des deutschen Stürmers Miroslav Klose (48), der bis dahin mit 16 Treffern als erfolgreichster Torschütze in der WM-Geschichte gegolten hatte. Seinen Söhnen wird er so früh wie möglich gezeigt haben, was es bedeutet, sich über Jahrzehnte an der Weltspitze zu behaupten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Messi im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Messi und seine Frau Antonela Roccuzzo mit ihren drei Söhnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Messi mit seinem Sohn Thiago im Jahr 2018