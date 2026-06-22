WM-Rekord geknackt: Messi zieht endgültig an Klose vorbei

Es ist das Ende einer Ära: Lionel Messi (38) hat bei der WM 2026 den langjährigen Torrekord von Miroslav Klose (48) gebrochen. Im Gruppenspiel gegen Österreich erzielte der argentinische Superstar seinen 17. und 18. WM-Treffer und überflügelte damit den bisherigen Rekordhalter, der die Bestmarke von 16 WM-Toren seit dem Turnier 2014 gehalten hatte. Für Messi war es ein besonderer Abend – und das trotz eines verschossenen Elfmeters in der neunten Minute, der den Rekordmoment zunächst verzögerte.

Der Fehlschuss vom Punkt brachte Messi sichtlich nicht aus dem Konzept. Rund eine halbe Stunde später nahm er eine Vorlage von Facundo Medina direkt und versenkte den Ball unhaltbar für Österreichs Torwart Alexander Schlager flach im Eck – Tor Nummer 17. In der Nachspielzeit legte er mit dem Treffer zum 2:0-Endstand nach und erhöhte damit auf 18 WM-Tore insgesamt. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (41) kommentierte den Elfmeter-Fehlschuss so: "Ich habe das Gefühl, dass der Torrekord ein bisschen in seinem Kopf war. Der Elfmeter war ein Tick zu cool geschossen, er war nicht so entschlossen." Klose selbst gratulierte dem Argentinier in der Süddeutschen Zeitung mit den Worten: "Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion."

Messi, der am 24. Juni 39 Jahre alt wird, bestreitet bei dieser WM sein sechstes und letztes Turnier. Sein erstes WM-Tor schoss er 2006 in Deutschland beim 6:0 gegen Serbien. Bei der WM 2022 in Katar war er mit sieben Treffern der überragende Torschütze des Turniers. Trotz der beeindruckenden Gesamtbilanz hat Messi auch eine Schwäche: Er verwandelte bei Weltmeisterschaften bislang nur vier von sieben Elfmetern in der regulären Spielzeit. Scheiterte er 2018 gegen Island, parierte auch Polens Torwart Wojciech Szczęsny (36) seinen Versuch – und nun folgte der Fehlschuss gegen Österreich. Seinen Rekord könnte theoretisch noch Kylian Mbappé (27) gefährden, der aktuell 14 WM-Tore auf dem Konto hat und elf Jahre jünger als Messi ist.

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Getty Images Lionel Messi im Juli 2024

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Getty Images Lionel Messi im September 2024

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Getty Images Miroslav Klose mit den Zwillingen Luan und Noah, Juli 2014