Megyn Kelly kritisiert Jimmy Kimmels zwei Monate Sommerpause

Moderator Jimmy Kimmel (58) gönnt sich in diesem Sommer eine ungewöhnlich lange Auszeit: Der Talkshow-Host legt eine zweimonatige Pause von seiner Late-Night-Sendung "Jimmy Kimmel Live!" ein und übergibt das Studio währenddessen an eine Reihe wechselnder Gastmoderatoren. Zu den prominenten Vertretungen gehören unter anderem Tiffany Haddish (46), Anthony Anderson, Ike Barinholtz, Colman Domingo (56), Jelly Roll (41) und Rosie O'Donnell (64). Podcasterin Megyn Kelly (55) ließ diese Ankündigung nicht unkommentiert – sie äußerte sich in ihrem Podcast "The Megyn Kelly Show" öffentlich und scharf über Jimmys Entscheidung sowie die Wahl seiner Vertreter.

Megyn kritisierte dabei vor allem die Gästeliste als "Litanei linker Komiker", von denen die meisten kaum bekannt seien. "Jimmy Kimmel macht zwei Monate Urlaub. Habt ihr auch zwei Monate Urlaub? Wahrscheinlich nicht. Habt ihr 30 Hektar auf Martha's Vineyard? Wahrscheinlich nicht", schimpfte sie in ihrem Podcast. Besonders Rosie O'Donnells geplante Gastmoderation – die ab dem 17. August auf dem Sendeplatz stattfinden soll – brachte Megyn in Rage. Sie spielte einen Clip ab, in dem Rosie gegenüber dem Journalisten Jim Acosta behauptete: "Ich glaube, Kamala Harris hat gewonnen. Das tue ich. Und ich denke, wir werden das alles noch herausfinden." Megyn kommentierte das mit den Worten, verlässliche Quellen hätten ihr gesagt, dass das Leugnen von Wahlergebnissen falsch und quasi eine Form von Aufruhr sei.

Jimmy Kimmel selbst hatte Rosies Teilnahme als "besonderes Geschenk" für US-Präsident Donald Trump (80) angekündigt – eine Anspielung auf die jahrzehntelange öffentliche Fehde zwischen Donald Trump und der Komikerin. "Und alles, worum ich im Gegenzug bitte, Herr Präsident, ist, dass Sie nichts Dummes tun, während ich weg bin", sagte Jimmy am 18. Juni in seiner Sendung. Seine Pause begann nach dem Ende seiner im Juni aufgezeichneten Episoden. Reguläre neue Folgen sollen nach dem Labor Day wieder aufgenommen werden.

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Getty Images Megyn Kelly, Journalistin

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Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025

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Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards