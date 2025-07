Rosie O'Donnell und Ellen DeGeneres vereint gegen Trump

Donald Trump (79) sorgte erneut für Schlagzeilen mit einem polarisierenden Angriff auf Rosie O'Donnell (63). Über seine Plattform Truth Social bezeichnete er die US-amerikanische Komikerin als eine "Bedrohung für die Menschheit" und erklärte, er erwäge, ihr ihre Staatsbürgerschaft zu entziehen, weil sie angeblich "nicht im besten Interesse unseres großartigen Landes" sei. Die 63-jährige Schauspielerin lebt seit der Wiederwahl Donald Trumps in Irland, wo sie ein neues Zuhause für sich und ihren Sohn gefunden hat. Ihre Reaktion auf die Anschuldigungen ließ nicht lange auf sich warten und fiel auf Instagram gewohnt scharf aus. Unterstützung erhielt sie dabei von einer unerwarteten Seite: Ellen DeGeneres (67) würdigte Rosies pointierte Antwort mit den Worten "Gut für dich, Rosie" auf Instagram.

Rosie ließ es sich nicht nehmen, in einem ausführlichen Posting Donald Trumps Behauptungen anzuprangern. Sie bezeichnete ihn als "Verbrecher" und griff seine Politik sowie seinen Führungsstil frontal an. Zugleich betonte sie, wie wichtig es für sie sei, in einem Land zu leben, das ihrem Sohn eine Zukunft bietet. Der Schlagabtausch zwischen Rosie und Donald Trump ist keine Neuheit – die beiden liefern sich seit Jahren verbale Gefechte auf öffentlicher Ebene. Ellen, die selbst eine bewegte Beziehung zu Rosie hat, stellte sich bei diesem Streit jedoch klar auf ihre Seite. Beide Frauen pflegten eine komplizierte Freundschaft, die über die Jahre immer wieder von Missverständnissen und Distanz geprägt war.

Rosie O'Donnell zeigte sich in der Vergangenheit oft als temperamentvolle Kämpferin, wenn es um heikle Themen ging. Ob sie ihre Ablehnung eines prominenten Urteils in sozialen Netzwerken teilt oder sich in politischen Auseinandersetzungen positioniert – sie bleibt ihrem Stil treu. Neben ihrer Karriere und öffentlichen Stimme steht ihre Familie für sie an erster Stelle, insbesondere die Fürsorge für ihren Sohn. Diese Leidenschaft für Gerechtigkeit und ihr offener Aktivismus machen sie zu einer Persönlichkeit, die sowohl bewundert als auch kontrovers diskutiert wird. Ellen, die ansonsten eher für ihren lockeren Humor bekannt ist, bewies mit ihrer Wortmeldung Solidarität und überraschte damit einige ihrer Fans.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rosie O'Donnell und Ellen DeGeneres

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rosie Rosie O'Donnell, Schauspielerin