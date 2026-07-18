"Monster": Megyn Kelly kritisiert Ellen DeGeneres' Verhalten

Moderatorin Megyn Kelly (55) hat in einer aktuellen Folge ihrer Sendung "The Megyn Kelly Show" heftige Kritik an Ellen DeGeneres (68) geübt. Im Gespräch mit Comedian Adam Carolla thematisierte Kelly das angebliche Verhalten der Talkshow-Legende, die schon häufiger kritisiert wurde, hinter den Kulissen. Dabei schilderte Kelly eine Geschichte, die sie nach eigenen Angaben von einem Verwandten eines ehemaligen Crewmitglieds der "The Ellen DeGeneres Show" erhalten hatte: Demnach soll dem Produktionsteam verboten gewesen sein, Ellen direkt anzusehen. "Du darfst keinen Augenkontakt mit ihr herstellen? Sie ist ein Monster", lautete Megyns hartes Urteil gegenüber ihren Zuschauern.

Megyn räumte zwar ein, dass es durchaus nachvollziehbar sei, wenn Mitarbeiter angehalten werden, eine Moderatorin vor der Aufzeichnung nicht zu stören – schließlich wollten viele Künstler in dieser Phase fokussiert bleiben. Das angebliche generelle Verbot, Ellen anzusehen, sei jedoch eine ganz andere Sache. Auch Adam steuerte eine eigene Beobachtung bei: Er erinnerte sich daran, dass Ellen, die mit ihrer Frau Portia de Rossi (53) zwischen den USA und England pendelt, bei einer Hochzeit, die er ebenfalls besucht hatte, als einziger Gast nicht getanzt habe – obwohl Tanzen eines der bekanntesten Markenzeichen ihrer langjährigen Talkshow war.

Die Vorwürfe gegen Ellen sind nicht neu. Bereits 2020 hatten sich ehemalige Mitarbeiter zu Wort gemeldet und ein wenig schmeichelhaftes Bild gezeichnet. Ein früherer Haushaltsangestellter beschrieb Ellen gegenüber Daily Mail als "die schlimmste Person, die ich in meinem Leben je getroffen habe" und schilderte einen herablassenden Umgangston sowie eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Ellen hatte die Vorwürfe damals öffentlich kommentiert und erklärt, sie habe geglaubt, ihre Show sei "ein Ort der Freude" gewesen. Megyn Kelly ist selbst keine Unbekannte, wenn es um pointierte Kritik geht: Zuletzt hatte sie in ihrer Sendung auch Herzogin Meghans (44) Netflix-Show "With Love, Meghan" scharf angegriffen und als "scheußlich" bezeichnet.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Megyn Kelly kritisiert Ellen DeGeneres, Juli 2026.

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Getty Images Megyn Kelly, Moderatorin

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Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2020