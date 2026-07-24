Jimmy Kimmel gibt seltenes Update zu Sohn Billy

Jimmy Kimmel (58) hat jetzt erfreuliche Neuigkeiten über den Gesundheitszustand seines Sohnes Billy geteilt. Der neunjährige Junge wurde bereits kurz nach seiner Geburt im Jahr 2017 mit einem seltenen angeborenen Herzfehler diagnostiziert und musste noch als Neugeborener notoperiert werden. Seitdem hat Billy insgesamt drei Operationen am offenen Herzen hinter sich gebracht. In einem Gespräch mit Chris Connelly für "Good Morning America" gab der 58-jährige Talkshow-Moderator nun Entwarnung: Eine vierte Operation werde nach aktuellem Stand wohl nicht nötig sein.

"Es geht ihm großartig, Gott sei Dank geht es ihm großartig", sagte Jimmy gegenüber "Good Morning America". "Er hatte drei Operationen am offenen Herzen. Soweit wir wissen, wird er keine weitere brauchen." Neben der erfreulichen Gesundheitsnachricht gab der Moderator auch einen amüsanten Einblick in die Persönlichkeit seines Sohnes. Er bezeichnete Billy liebevoll als "sehr, sehr seltsam" und "sehr lustig". Als Beispiel schilderte er eine aktuelle Episode: "Meine Frau ist dieses Wochenende mit ihm in einem Hotel. Und er hat von einem Balkon aus einer Hochzeitsgesellschaft den Hintern gezeigt."

Jimmys emotionaler Auftritt in seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" kurz nach Billys Geburt ist bis heute unvergessen. Damals brach der Comedian während seines Eröffnungsmonologs in Tränen aus, als er von den erschreckenden ersten Tagen seines Sohnes berichtete. Den Moment nutzte er auch, um auf Missstände im amerikanischen Gesundheitssystem aufmerksam zu machen – insbesondere darauf, dass Kinder mit angeborenen Herzfehlern nicht immer die notwendige Versorgung erhalten. Gegenüber der New York Times erklärte er später seinen Antrieb für diesen offenen Auftritt: "Ich hatte sechs Monate lang darüber gesprochen, dass meine Frau schwanger ist. Ich ging in Elternzeit und kam dann nicht zurück. Das war etwas, das ich ansprechen musste."

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Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025

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Instagram / jimmykimmel Jimmy Kimmels Sohn Billy 2026

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Getty Images Jimmy Kimmel im April 2024