Nach Adoptionswirbel: Peter Andre meldet sich zu Wort

Mit einer ungewöhnlichen Behauptung hat Lee Andrews, Ehemann von Katie Price (48), für mächtig Aufsehen gesorgt: In einem personalisierten Videoclip auf der Plattform Cameo erklärte er, die fünf Kinder seiner Frau adoptiert zu haben und sie jetzt seine eigenen nennen zu dürfen. "Ich habe keine Kinder, aber wir versuchen es. Ich habe fünf von ihnen adoptiert. Ich liebe meine Frau und ich liebe ihre Kinder", sagte er in dem Clip. In einem weiteren Video fügte er hinzu: "Fünf wunderschöne Kinder, die ich jetzt meine eigenen nennen darf. Eine Handvoll." Außerdem verriet er, dass er und Katie gemeinsam versuchen, eigenen Nachwuchs zu bekommen.

Das Management von Peter Andre (53) reagierte deutlich auf die Aussagen. Peter teilt sich die Kinder Princess und Junior mit Katie Price, sein Team bezeichnete Lees Behauptungen gegenüber Metro als "kategorisch unwahr" und "wieder einmal eine Lüge". Eine Sprecherin stellte klar: "Die beiden haben ihn noch nicht einmal getroffen!" Auch Peter selbst äußerte sich auf Instagram und erklärte, er habe erst durch Berichte davon erfahren, dass er angeblich Stellung genommen habe. Laut Closer soll zudem Katie Price von den Aussagen ihres Mannes erschüttert sein. Eine Quelle behauptete, sie zweifle inzwischen vor allem an seinen Behauptungen, die Kinder getroffen zu haben.

Lee hatte bereits zuvor Schlagzeilen gemacht, als er behauptete, einige von Katies Kindern persönlich getroffen zu haben. Katies Sprecherin dementierte dies damals, später stellte sich heraus, dass lediglich FaceTime-Gespräche stattgefunden hatten. Auch Katie selbst hatte erklärt, Lee noch nicht in die Familienwelt einführen zu wollen: "Für mich ist es noch zu früh, ihn den Kindern vorzustellen, weil ich ihn selbst noch besser kennenlernen möchte." Das Paar hatte im Januar geheiratet – nur wenige Tage nach ihrer ersten Begegnung während einer Reise nach Dubai. Die schnelle Hochzeit hatte bereits damals Katies Umfeld alarmiert, da Lee aufgrund eines Reiseverbots die Vereinigten Arabischen Emirate nicht verlassen konnte.

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Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

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ActionPress Junior Savva, Princess und Peter Andre im Mai 2025

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026