Katie Price stichelt plötzlich gegen Princess' Realityshow

Katie Price (48) kehrt ins Reality-TV zurück – und das ausgerechnet in der Show ihrer Tochter. Sie wird in der dritten Staffel von "The Princess Diaries" zu sehen sein, der ITV2-Show von Princess Andre (19). Bekannt wurde das durch einen Kommentar auf Instagram von Katie selbst: Unter einem Foto, das Princess beim ITV2 Reality Showcase zeigte und zu dem sie ihre Follower fragte, wer sich auf Staffel drei freue, schrieb ihre Mutter schlicht: "Ja, und ich darf diesmal tatsächlich in der Show mitmachen." Die neue Staffel soll am 28. Juli erscheinen.

Der Kommentar ist dabei alles andere als beiläufig – er ist eine direkte Anspielung auf eine jahrelange Auseinandersetzung hinter den Kulissen. In ihrem Podcast "The Katie Price Show", den sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie Price betreibt, hatte sich Katie bereits zuvor offen Luft gemacht. Sie behauptete, bewusst von Fotoshootings, Signings und Events rund um Princess ferngehalten worden zu sein. Die Verantwortung dafür schob sie ihrem Ex-Mann Peter Andre (53) und dessen Managementteam CAN Associates zu, geführt von Claire Powell – die einst auch Katie selbst vertreten hatte. "Sie haben es klargemacht: Sie werden nicht zulassen, dass Princess Fotoshootings mit mir macht, sie werden nicht zulassen, dass ich zu irgendwelchen Events mit Princess gehe – weil sie denken, dass ich Abschaum bin, im Grunde genommen", sagte Katie im Podcast. In der zweiten Staffel war sie nur per Telefon kurz zu hören.

Dass Katie nun Teil der Show sein darf, hat einen konkreten Grund: Anfang des Jahres verkündeten Katie und Peter öffentlich einen Neuanfang ihres Verhältnisses. In einem gemeinsamen Statement im Februar erklärten sie, "die Tür zur Vergangenheit zu schließen und mit Positivität und Respekt ein neues Kapitel aufzuschlagen". Beide betonten außerdem, für ihre Kinder Junior Andre (21) und Princess künftig eine ruhige und unterstützende Umgebung schaffen zu wollen. Ob ihnen das langfristig gelingt, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Katie Price und Princess Andre, 2023

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square