Peter Andre ringt mit Tochter Princess' Erwachsenwerden

Peter Andre (53) hat sich offen über die emotionalen Herausforderungen geäußert, die das Aufwachsen seiner Tochter Princess Andre (18) für ihn mit sich gebracht hat. Gegenüber The Sun gab der Sänger zu, dass ihn das Interesse seiner Tochter Princess an Jungen zunächst überforderte. "Wenn meine Tochter davon sprach, einen Freund zu haben, sagte ich: 'Nein, nein, du wirst Nonne'", erinnerte er sich. Seine Reaktion führt er auf seine strenge Erziehung als Zeuge Jehovas zurück. Mit der Zeit habe sich seine Sicht jedoch verändert. "Als Princess 14 war und anfing, über Jungen zu reden, hat das mein Herz erweicht, weil ich die Unschuld darin sah", erklärte der 53-Jährige. Auch heute betrachtet er seine Tochter noch immer als sein "Baby" und sagte, sie werde auch immer sein "Baby" bleiben.

Dass er seinen Kindern gegenüber einen anderen Weg einschlagen wollte als seine eigenen Eltern, entschied Peter schon früh. Er berichtete, dass er sich seinen Sohn Junior Andre (21) und Princess im Alter von zwölf und zehn Jahren vornahm und ihnen erklärte, dass er möchte, dass sie offen mit ihm über Beziehungen sprechen können. "Ich will, dass ihr glücklich seid", habe er ihnen gesagt. Heute freut er sich darüber, wie eng seine insgesamt fünf Kinder miteinander sind: "Sie lieben sich so sehr. Es ist so schön, das zu sehen."

Dass die Frage nach Beziehungen und dem richtigen Umgang damit den Vater von fünf Kindern schon länger beschäftigt, zeigte sich bereits in der Vergangenheit. In einer Kolumne im Magazin Women's Health hatte er betont, welche besondere Herausforderung für ihn der Moment darstellt, wenn Teenager ihre ersten festen Partner bekommen. Peter teilt Princess und Junior mit seiner Ex-Frau Katie Price (48), während er mit seiner Frau Emily Andre drei weitere gemeinsame Kinder hat: Amelia, Theo und Arabella.

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ActionPress Junior Savva, Princess und Peter Andre im Mai 2025

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Instagram / princess_andre Princess Andre im Juni 2025

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Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square