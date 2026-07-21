Peter Andre: Peinliche Interview-Panne mit Katie Price

Ein peinlicher Moment aus der Vergangenheit von Katie Price (48) und Peter Andre (53) sorgt gerade für neuen Gesprächsstoff: BBC-Radio-Moderatorin Jo Whiley erinnerte sich in ihrem Podcast "Dig It" daran, wie das einstige Paar zu einem Live-Interview bei BBC Radio 1 eingeladen war – und einfach nicht auftauchte. Jo hatte die Gäste bereits mehrfach live angekündigt, dann lief die Sendung weiter, ohne dass Katie und Peter erschienen. Erst fünf Minuten vor Schluss standen die beiden schließlich im Studio. Für ein Gespräch war da keine Zeit mehr.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Zoe Ball schilderte Jo im Podcast "Dig It", was dann hinter den Kulissen passierte – und zeichnete dabei ein sehr gegensätzliches Bild der beiden. "Peter war absolut beschämt, er hätte nicht entschuldigender sein können", erinnerte sich die Moderatorin. Er habe gesagt: "Es tut mir so leid, Dinge sind passiert, wir hätten hier sein sollen." Katie hingegen zeigte offenbar keinerlei Bedauern. "Sie hat keinen Gedanken daran verschwendet, es war ihr egal, so nach dem Motto: na und. Es war ein echter Kontrast zwischen den beiden", so Jo weiter.

Anlass für die Anekdote war Katies neue vierteilige Dokumentation "Nothing To Hide", in der die Realitybekanntheit bisher ungesehenes Material aus ihrem Leben teilt. Auch mehrere ihrer Expartner kommen darin zu Wort, darunter Alex Reid (51), Dane Bowers (46) und Gareth Gates (42). Peter hingegen ist in der Doku nicht zu sehen. In einem Statement, das am Ende der dritten Folge eingeblendet wird, erklärte er seine Entscheidung: "Ich habe mich dazu entschieden, aus Liebe und Respekt gegenüber Junior und Princess nicht öffentlich über diese Angelegenheiten zu sprechen." Katie und Peter hatten sich 2004 bei "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", der britischen Version des Dschungelcamps, kennengelernt und waren rund vier Jahre lang verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen die gemeinsamen Kinder Junior und Princess hervor.

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Getty Images Katie Price und Peter Andre

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Getty Images Peter Andre bei den Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards 2023 in London

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Getty Images Peter Andre und Katie Price im März 2008