Wüste Beschimpfungen beendeten Katie Price & Peters Ehe

In der neuen Sky-Doku "Katie Price: Nothing To Hide" kochen längst vergangene Emotionen zwischen Katie Price und ihrem Ex-Mann Peter Andre (53) noch einmal hoch. Besonders eine Szene sorgt nun für Schlagzeilen: In einem Laden in Los Angeles geraten die beiden heftig aneinander, während die Kameras der damaligen Realityshow "Katie & Peter: The Next Chapter" mitlaufen. Vor den Augen der Crew und mit Paparazzi vor der Tür liefern sich die TV-Stars einen wüsten Wortwechsel – ein Moment, den Katies Mutter Amy Price in dem Format als entscheidenden Wendepunkt in der Ehe ihrer Tochter beschreibt.

In der Folge wird gezeigt, wie harmlos der Streit zunächst beginnt: Amy schildert, dass Katie im Shop ein kurzes Gespräch mit einem Mitarbeiter angefangen habe – ein Flirtmoment, den Peter offenbar gar nicht lustig findet. Laut Mirror wirft der Sänger seiner Frau vor, der Verkäufer wisse gar nicht, wer sie sei, und beleidigt sie vor laufender Kamera. Katie kontert, schimpft über seine Karriere und wirft ihm vor, ein "alter Sänger" zu sein, den niemand mehr kenne. Die Situation eskaliert. "Wenn ihr das zurückschaut, werdet ihr sehen, was für eine dumme, arrogante, unglückliche Kuh sie ist", ruft Peter in die Kamera. Katie stellt klar, sie sei vor allem mit ihm unglücklich. Die Produktion versucht einzugreifen und warnt vor den Fotografen vor dem Laden – doch der Schlagabtausch ist längst in vollem Gange. "Ich hatte das Gefühl, in der Beziehung die Kontrolle darüber verloren zu haben, wer ich bin, und konnte am Ende nicht mehr ich selbst sein", erklärt Katie.

Die Doku zeigt auch, wie sehr die gemeinsame Vergangenheit Katie bis heute beschäftigt. Schon bei den aktuellen Dreharbeiten kämpft die fünffache Mutter sichtbar mit den Erinnerungen an die gescheiterte Ehe, wenn sie an frühere Drehorte zurückkehrt oder alte Szenen noch einmal ansehen muss. Die Trennung von Peter habe sie bis heute nicht losgelassen und ihr mentales Wohlbefinden dauerhaft beeinflusst. "Das hat mich für den Rest meines Lebens geprägt, was meine psychische Gesundheit angeht. Seitdem versuche ich, das Gleiche zu finden, was ich mit Peter hatte", sagt sie in der Doku. Peter selbst verzichtet in "Nothing To Hide" auf einen Auftritt, lässt aber per eingeblendetem Statement erklären, dass er aus Rücksicht auf die gemeinsamen Kinder Junior und Princess nicht öffentlich über die Details sprechen wolle und betont, dass beide heute ein freundliches Verhältnis pflegen.

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Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

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Getty Images Peter Andre und Katie Price im April 2009

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Getty Images Katie Price und Peter Andre