"Prominent getrennt"-Nominierung eskaliert in Beleidigungen

Auch in der neunten Folge Prominent getrennt wird die Nominierungsrunde wieder zu einem handfesten Eklat. Bereits im Vorfeld haben sich zwei Allianzen gebildet: Joshi Josh und Bianca Eigenfeld (25), Mou Naksh und Vivien Tzouvaras sowie Germain Wolf (25) und Jessica Hnatyk (25) auf der einen Seite, Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26), Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern sowie Vanessa Brahimi und Richard Sternberg auf der anderen. Nur bei Yasin (35) und Samira Cilingir (29) ist noch offen, wohin sie sich positionieren. Joshi Josh eröffnet die Runde und nominiert – wie erwartet – Nessi und Richard. Auch Mou und Germain schließen sich dieser Entscheidung an. Dann ist Nessi selbst an der Reihe – und ihre Worte sorgen schließlich für einen hitzigen Streit.

Die Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit betont, sie "liebe Tiere", doch sie habe etwas gegen "Maulwürfe und Ratten" – gemeint sind Joshi Josh und Mou. Daraufhin konfrontiert Bianca sie mit einer brisanten Behauptung: "Aber wenn wir über Ehrlichkeit reden, kannst du doch ehrlich sein, dass am Abend, wo du und Mou auf dem Hotelzimmer wart, dass ihr euch geküsst habt." Nessi bestreitet das vehement, woraufhin Bianca explodiert: "Ich kann genauso reden wie du. Du reißt immer deine Fresse auf. Halt deine Fresse, man. [...] Ja, red weiter, mach deine Show zu Ende, du Hässlichkeit." Vanessa N. kommentiert das Verhalten im Einzelinterview: "Jetzt verstehe ich auch, was Joshi mal meinte, so von wegen, die kann auch anders und tut immer so auf Engel. Also, die ist ja ganz anders, wenn sie will."

Auch bei den weiteren Nominierungen bleibt die Stimmung angespannt. Tessa entscheidet sich ebenfalls gegen Mou, möchte jedoch noch etwas klarstellen: "Ich bekomme Panik, wenn Männer schreien. Weil ich in Situationen solchem Geschrei ausgesetzt war." Als Mou sie dabei unterbricht, reagiert das Model deutlich: "Sag mal, hakt es bei dir? Du hast jeglichen Respekt verloren. Du bist ein Loser, du bist ein Lügner und du bist einfach nur unten durch bei mir." Auch Aleks stimmt letztlich gegen Mou – obwohl er seine Stimme eigentlich Joshi geben wollte, entscheidet er sich für dessen "rechte Hand". Den Abschluss bildet Samira, die ihrem Bauchgefühl folgt und ebenfalls Mou wählt. Damit ist das Ergebnis besiegelt: Mou und seine Ex Vivi müssen am nächsten Morgen die Villa verlassen und ihren Traum vom "Prominent getrennt"-Sieg begraben.

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RTL Die "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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RTL Bianca Eigenfeld und Joshi Josh bei "Prominent getrennt"

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