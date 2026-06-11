Nominierung: Für dieses Paar ist "Prominent getrennt" vorbei

Bei Prominent getrennt steht die nächste Nominierung an – und damit auch der nächste Exit. Die Entscheidung fällt dabei eindeutig aus: Rebecca Ries (31) und ihr Ex Gök Göker (29) erhalten die meisten Stimmen und müssen die Villa der Verflossenen verlassen. Gleich mehrere Ex-Paare sprechen sich gegen die beiden aus: Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35), Mou Naksh und Vivien Tzouvaras, Joshi Josh und Bianca Eigenfeld (25) sowie Jakob Morgenstern und Tessa Bergmeier (36) stimmen allesamt für Rebecca und Gök. Das Ergebnis ist damit mehr als deutlich. Für Yasin (35) und Samira Cilingir (29) bestand dagegen keine Gefahr: Sie hatten zuvor das Safety-Spiel gewonnen und waren somit vor einer Nominierung geschützt.

Der Exit verläuft jedoch alles andere als harmonisch. Nach der Entscheidung zeigt sich Rebecca sichtlich aufgebracht und macht ihrem Frust Luft. "Das hier ist alles fake", wettert sie. Zudem richtet sie eine deutliche Ansage an die verbliebenen Kandidaten: "In den nächsten zwei Tagen werdet ihr euch alle gegenseitig rasieren." Ganz anders reagiert hingegen Vanessa Brahimi. Sie zeigt sich erleichtert über das Ergebnis der Nominierung und erklärt: "Rebecca und Gök dürfen endlich gehen, es ist eine Befreiung." Auch sie hatte gemeinsam mit ihrem Ex Richard Sternberg gegen das Paar gestimmt. Eine Entscheidung, die Gök offenbar übelnimmt: Er bezeichnet Vanessa daraufhin als "fake ass Bitch".

Mit Rebecca und Gök verlässt bereits das zweite Paar das Format. In der vergangenen Folge mussten zuvor schon Tanina Arambasic und Fabian Hesdahl Abschied nehmen. Nachdem die beiden gemeinsam mit Yasin und Samira nominiert worden waren, mussten sich die Ex-Paare in einer Exit-Challenge beweisen. Am Ende entschieden die Männer die Sache unter sich: Beim Armdrücken trat Fabian gegen Yasin an. Fabian hatte zuvor noch groß getönt: "Es gibt kein Aufgeben, es gibt gar nichts. Ich würde mir sogar den kleinen Finger abhacken." Yasin hielt dagegen: "Wir geben alles." Doch im Duell machte Yasin kurzen Prozess und sicherte sich den Sieg.

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RTL Die "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL / Africa Vumazonke Göktug Göker und Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"