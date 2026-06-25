Savannah Guthrie ruft Polizei wegen YouTuber vor Nancys Haus

TV-Moderatorin Savannah Guthrie (54) hat Anfang Juni die Polizei alarmiert, nachdem sie erfahren hatte, dass ein umstrittener YouTuber vor dem Haus ihrer Mutter in Arizona einen Livestream abgehalten hatte. Laut Polizeidokumenten, die TMZ vorliegen, wandte sich Savannah am 11. Juni an die Behörden und erklärte, dass eine Internetpersönlichkeit, die unter dem Namen "Criminal Network" bekannt ist, vor dem Wohnhaus gestreamt haben soll – jenem Haus in Arizona, aus dem ihre Mutter Nancy Guthrie entführt worden war. Die Polizei identifizierte die Person demnach auf Grundlage früherer Ermittlungen als Alex Zabel.

Den Unterlagen zufolge ist Savannah mit der Immobilie rechtlich verknüpft und hatte sich in den vergangenen Monaten wiederholt bei den Behörden gemeldet, weil sie sich durch verschiedene True-Crime-Vlogger belästigt fühlte. Gegenüber den Ermittlern gab sie an, "extrem aufgewühlt" gewesen zu sein, als sie erfuhr, dass Zabel wieder vor dem Haus aufgetaucht war. Sie soll erklärt haben, dass sie um die Sicherheit ihrer Familie fürchte. Der Vorfall wurde an die zuständige Abteilung des Pima County Sheriff's Department weitergeleitet, wo Beamte bereits wegen des Falls im Einsatz waren. Savannah bedankte sich den Berichten zufolge beim Sheriff's Department für dessen Reaktion. Ob weitere rechtliche Schritte eingeleitet wurden, ist bislang nicht bekannt.

Der Fall von Nancy Guthrie beschäftigt Savannah und ihre Angehörigen schon lange. Die Familie setzt weiterhin eine Belohnung in Höhe von einer Million US-Dollar für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Verschwindens führen. Die Moderatorin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr sie ihre Mutter vermisst und wie wichtig ihr die Erinnerung an die gemeinsame Zeit ist. Angehörige und Freunde hoffen nach wie vor auf Antworten rund um die Entführung. Während Savannah beruflich seit Jahren vor der Kamera steht und im Fernsehen Menschen begleitet, die schwere Schicksale erleben, spielt sich ihr eigener Kampf um Aufklärung und Ruhe im privaten Umfeld ab, das nun erneut von fremden Kameras gestört wird.

Anzeige Anzeige

Imago Savannah Guthrie in der "Today"-Show, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

Anzeige