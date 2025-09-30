Selma Blair reagiert auf Sohn Arthurs Wunsch nach Piercing

Selma Blair (53) sorgt mit ihrer entspannten, aber bestimmten Reaktion auf eine Bitte ihres Teenager-Sohnes Arthur für Gesprächsstoff. Der 14-Jährige hatte kürzlich den Wunsch geäußert, sich ein Gesichtspiercing stechen zu lassen. Doch für die "Natürlich blond"-Darstellerin war die Grenze schnell erreicht, denn ein klares "Nein" war ihre Antwort. "Ich habe ihm früher mal erlaubt, sich ein Ohrloch stechen zu lassen, und er kümmert sich wirklich gut um seinen kleinen Diamanten. Aber das Gesicht? Das kommt nicht infrage!", erzählte Selma in der Today-Show. Mit Humor entgegnete sie ihrem Sohn: "Ich will, dass dieses wunderschöne Gesicht unverändert bleibt."

Die Schauspielerin, die im Jahr 2018 die Diagnose Multiple Sklerose erhielt, sprach in dem Gespräch auch über das Muttersein und den engen Kontakt zu ihrem Sohn. Besonders emotional erzählte sie, wie sehr sie Arthurs liebevolle Art schätzt, und zeigte sich stolz auf ihn. "Er ist so wundervoll. Ich vermisse ihn oft, aber jetzt, da er älter wird, ist er so einfühlsam geworden", so die alleinerziehende Mutter. Dabei scheut sie nicht davor zurück, ihm ihre Gefühle offen zu zeigen: "Ich kann jetzt vor ihm weinen, und er versteht das. Er weiß einfach, dass ich traurig bin und nicht mehr das Bedürfnis habe, das zu verstecken." Trotz anfänglicher Herausforderungen bewältigt sie den Alltag mit Arthur voller Hingabe.

Seit ihrer Diagnose hat Selma einen besonderen Weg eingeschlagen, um das Leben zu genießen und ihrem Sohn ein Vorbild zu sein. Aufgeben kommt für die "Eiskalte Engel"-Darstellerin nicht infrage. Stattdessen nutzt sie ihre Popularität, um mehr Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen und andere Betroffene zu unterstützen. "Mein Leben mit der Krankheit ist keine Tragödie", erklärte sie in früheren Interviews. Heute befinde sie sich an einem guten Punkt und schöpfe nicht zuletzt aus der Beziehung zu Arthur ihre Kraft. Besonders stolz ist sie, dass ihr Sohn nicht nur ihr größter Fan ist, sondern auch ein ganz normales Teenagerleben führt – inklusive kreativer, aber manchmal abenteuerlicher Ideen.

Getty Images Selma Blair mit ihrem Assistenzhund Scout bei der Oscars-Afterparty

Instagram / selmablair Arthur Saint Blair und Selma Blair in Paris, September 2024

Instagram / selmablair Selma Blair mit ihrem Sohn Arthur Saint Bleick