MS: Selma Blair ist rückfallfrei und startet Comeback

Selma Blair (53) ist zurück – und das mit einem ermutigenden Gesundheitsupdate. Die Schauspielerin, die seit 2018 mit Multipler Sklerose kämpft, meldete sich jetzt im Gespräch mit dem Magazin Ok! zu Wort und gab bekannt, wie es ihr geht. "Ich bin rückfallfrei, es geht mir großartig", berichtete sie dort und fügte hinzu, dass sie gerade dabei sei, sich wieder ins Berufsleben einzufinden. Gleichzeitig stellte sie ihre neue Modekollektion "Sea La Vie" vor, die sie gemeinsam mit der Marke Mersea entwickelt hat und die ganz im Zeichen von Komfort und Fürsorge steht.

Trotz des positiven Signals gibt Selma offen zu, dass ihre Rückkehr kein einfacher, geradliniger Weg ist. "Es wird nicht einfach sofort alles wieder besser", sagte sie gegenüber Ok! und ergänzte: "Ich bin gut genug, um Dinge zu tun, zu reden und rauszugehen – aber ich werde wohl immer ein paar Anpassungen machen müssen." Zu einem festen Bestandteil ihres Alltags ist ihr Hund Scout geworden, der ihr als Assistenzhund zur Seite steht. "Wenn sich die Dinge verändern, ist er eine Konstante. Ich bin ein bisschen wie die Luftballons und er ist das Haus – er erdet mich", beschrieb sie die Beziehung zu ihrem vierbeinigen Begleiter. Was ihre Schauspielkarriere betrifft, verriet Selma außerdem, dass sie Lust auf ganz neue Rollen hat. "Ich habe noch nie ein Kostümfilm-Projekt gemacht, und das würde ich sehr gerne", sagte sie und erklärte, dass die Kleidung ihr immer helfe, eine Figur zu verstehen.

Die Inspiration für die Zusammenarbeit mit Mersea reicht bis in die schwersten Zeiten ihrer Erkrankung zurück. Während sie nach ihrer Diagnose lange Zeit ans Bett gefesselt war, entdeckte sie die Marke – und verband sie von Anfang an mit Fürsorge und Wärme. Schon zuvor hatte sie öffentlich über ihre Fortschritte gesprochen: In der US-Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" hatte sie berichtet, seit einigen Jahren schubfrei zu sein, sich aber trotzdem noch häufig müde zu fühlen. Nun scheint sie den nächsten Schritt zu wagen – sowohl kreativ als auch beruflich.

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Getty Images Selma Blair, 2021

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Instagram / selmablair Selma Blair, Schauspielerin

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Getty Images Selma Blair bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026