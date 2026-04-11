Ein Andenken: Das bewahrt Selma Blair von Matthew Perry auf

Selma Blair (53) hält die Erinnerung an Matthew Perry (†54) lebendig. Bei den Fashion Trust U.S. Awards am 7. April sprach die Schauspielerin im Interview mit E! News über ein besonders sentimentales Stück in ihrem Kleiderschrank: ein Hemd, das einst ihrem verstorbenen Freund Matthew gehörte. "Einfach Dinge von Menschen, die ich liebe", erklärte die 53-Jährige gegenüber dem Sender. Neben dem Hemd des im Oktober 2023 verstorbenen Stars bewahrt sie auch ein T-Shirt auf, das ihr Sohn Arthur ihr vor Jahren schenkte. Der 14-Jährige, den Selma mit ihrem Ex-Mann Jason Bleick (53) großzieht, hatte das Shirt als Kind für sie gestaltet.

"Das sentimentalste Ding in meinem Kleiderschrank ist einfach ein T-Shirt, auf dem steht: 'Ich liebe Arthur'", verriet die Schauspielerin weiter, "das er für mich gemacht hat, als er noch klein war." Die Freundschaft zwischen Selma und Matthew reichte weit zurück. Nach Matthews Tod im Oktober 2023 schrieb sie auf Instagram: "Wir alle haben Matthew Perry geliebt, und ich ganz besonders. Jeden Tag. Ich habe ihn bedingungslos geliebt. Und er mich. Und ich bin gebrochen. Mein Herz ist gebrochen." Die "Cruel Intentions"-Darstellerin bezeichnete ihn als ihren "ältesten Freund" und offenbarte gegenüber Entertainment Tonight, dass sie "aktiv befreundet" gewesen seien – und das 30 Jahre lang.

Matthew starb im Alter von 54 Jahren an den akuten Folgen einer Ketamin-Einnahme. Im März dieses Jahres wurde Jasveen Sangha, auch bekannt als "Ketamin-Königin", vor einem Gericht in Los Angeles zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die 42-Jährige hatte sich im September schuldig bekannt und soll unter anderem jene Dosis geliefert haben, die zu Matthews Tod führte. Selma erinnerte sich nach seinem Tod daran, wie sehr der "Friends"-Star es liebte, Menschen mit seiner Arbeit zu berühren. "Ich weiß, dass Matthew es wirklich, wirklich geliebt hat, Menschen zu berühren, und seine Komik war Therapie", sagte sie 2023 gegenüber Extra.

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Getty Images Selma Blair, US-amerikanische Schauspielerin

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IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

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Getty Images Der "Friends"-Cast