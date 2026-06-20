Halbes Jahr nach Hochzeit: Holly Ramsay wird erstmals Mama

Freudige Neuigkeiten bei Holly Ramsay und Adam Peaty (32): Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind! Die Influencerin und Tochter von Starkoch Gordon Ramsay (59) verkündete die Schwangerschaft am Wochenende auf Instagram – mit einem Foto, auf dem stolz ihr wachsender Bauch zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Baby Ramsay-Peaty kommt im Dezember 2026. Wir können es kaum erwarten, unser Mädchen kennenzulernen." Damit ist auch das Geschlecht bereits bekannt: Es wird ein Mädchen.

Auf dem Foto schaut sich das Paar tief in die Augen, während Adam den Babybauch sanft festhält. Der Nachwuchs soll im Dezember zur Welt kommen – also in etwa zu dem Zeitpunkt, an dem Holly und Adam ihren ersten Hochzeitstag feiern werden. Ein doppelter Grund zur Freude also gegen Ende des Jahres.

Das Paar hatte im Dezember vergangenen Jahres in einer prunkvollen Zeremonie in Bath geheiratet. Die Hochzeit fand in der historischen Bath Abbey statt, wobei Gordon seine Tochter höchstpersönlich zum Altar begleitete. Die Feier war jedoch nicht ohne Schatten: Ein Familienstreit führte dazu, dass ein Großteil von Adams Familie der Zeremonie fernblieb und nicht an dem besonderen Tag teilnehmen konnte.

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Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

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Getty Images Holly Ramsay und Adam Peaty bei den GQ Men of the Year Awards 2024 in London

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Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025