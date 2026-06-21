Nach Baby-News: Holly Ramsay gratuliert Adam zum Vatertag

Holly Ramsay strahlt zum britischen Vatertag mit kugelrundem Babybauch – und widmet ihrem Ehemann Adam Peaty (32) eine besonders süße Liebeserklärung. Auf Instagram feiert die Influencerin den Olympiahelden als "besten Papa überhaupt" und verrät, dass sie es kaum erwarten kann, ihn als "Girl-Dad" zu erleben. Dabei hat Adam seine Vaterrolle ja schon längst: Aus einer früheren Beziehung bringt der Schwimmstar seinen Sohn George mit in die Ehe. In ihrer emotionalen Nachricht betont Holly, wie glücklich sich die kleine Patchwork-Familie mit Papa Adam an der Spitze schätzt.

Nicht nur das ungeborene Baby, sondern auch George soll von der wachsenden Familie profitieren. "Unsere kleine Lady und George haben so ein Glück, dich zu haben", schwärmt Holly und unterstreicht damit, wie sehr sie sich ein harmonisches Miteinander wünscht. Parallel richtet sie ein eigenes Vatertagsposting an Gordon (59), den sie als "besten Papa überhaupt" bezeichnet. Sie freue sich schon jetzt darauf, ihn als Opa zu sehen. Der TV-Koch selbst verkündet auf seinem Account gut gelaunt, er sei "euer liebster Bald-Opa" und gratuliert allen Vätern und werdenden Vätern. Holly und Adam hatten ihre Schwangerschaft vor wenigen Tagen mit einem intimen Foto auf Instagram öffentlich gemacht, auf dem ihr Babybauch in einem Calvin-Klein-Bralette gut zu erkennen ist.

Unter Hollys Schwangerschaftspost häuften sich die Glückwünsche von prominenten Freunden – darunter Victoria (52) und Romeo Beckham (23), die ihre Freude über die Babynews öffentlich teilen. Für Holly ist es das erste Kind. Die frisch Vermählten, die Ende des vergangenen Jahres in einer romantischen Zeremonie in Bath Abbey geheiratet hatten, wirken seitdem eng in den Ramsay-Clan eingebunden. Gordon und Ehefrau Tana, die sechs gemeinsame Kinder haben, zeigen sich immer wieder innig mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, der seine Schwiegereltern inzwischen liebevoll "Mum" und "Dad" nennt. Die Hochzeit stand aber auch im Zeichen eines schwierigen Familienkapitels: Adam hatte seine Eltern Caroline und Mark von der Feier ausgeschlossen. Lediglich seine Schwester Bethany war anwesend.

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly Ramsay und Adam Peaty verkünden Baby-News

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Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025

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Instagram / hollyramsaypeaty Adam Beat und Holly Ramsay während ihrer Flitterwochen auf Mauritius, Januar 2026