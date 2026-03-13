Holly Ramsay zeigt Liebe mit Adam Peaty trotz Familienstreit

Gut zweieinhalb Monate nach ihrer Hochzeit in der Bath Abbey am 27. Dezember 2025 präsentieren sich Holly Ramsay und Olympia-Schwimmer Adam Peaty (32) unbeeindruckt vom anhaltenden Familiendrama. Das frisch vermählte Paar trat gemeinsam für eine romantisch inszenierte Werbekampagne des Parfümhauses "Infiniment Coty Paris" auf – und ließ dabei keinen Zweifel daran, wie eng ihre Verbundenheit ist. Auf Instagram schrieben die beiden: "Date Night ist ein Ritual der Verführung – ein Moment, um Selbstbewusstsein und Verbindung zu verkörpern. Für uns beginnt er mit unserem Duft." Holly wählte dabei das Parfum "Après L'Amour" – eine warme Komposition aus Tabak, Vanille und Ingwer – während Adam zu "Encore Une Fois", einem süßlichen Vanille-Elixier mit Ambra, griff. Auch Hollys Papa Gordon Ramsay (59) zeigte sich begeistert und kommentierte den gemeinsamen Auftritt mit einem herzlichen Glückwunsch.

Hinter der harmonischen Kulisse schwelt ein tiefer Riss. Adams Mutter Caroline Peaty war weder zur Hochzeit eingeladen noch zuvor beim Junggesellinnenabschied ihrer Schwiegertochter in spe dabei. Berichten zufolge wurde sogar der Rest von Adams Familie – mit Ausnahme seiner Schwester Bethany – von der Gästeliste gestrichen. Laut der "Daily Mail" soll Adam inzwischen seinen Schwiegervater Gordon mit "Dad" ansprechen. Seine Tante Louise Williams äußerte sich öffentlich und scharf zu der Situation: "Oh Adam, dein armer Vater. Wie konntest du das tun? Dieser Mann hat sich buchstäblich die Hände blutig geschuftet, damit du deinen Traum leben konntest." Sie spielte damit auf Adams Vater Mark an, der als Maurer hart gearbeitet hatte, um die Schwimmkarriere seines Sohnes zu finanzieren.

Während die Spannungen mit Adams Verwandten weiter Thema bleiben, zeigt Holly auf Instagram stattdessen lieber ihr neues Zuhause: In einem DIY-Video nimmt sie ihre Follower mit durch die gemeinsamen vier Wände, die sie Stück für Stück verschönert – vom kunstvoll dekorierten Wohnzimmer über gemusterte Sessel bis hin zu auffälligen Buntglasfenstern. Die Einblicke in das Zuhause von Holly und Adam zeigen, wie viel Wert die beiden auf eine persönliche, gemütliche Atmosphäre legen. Holly steht im Video im Garten an der Schleifmaschine, klettert im Haus die Leiter hinauf, richtet Paneele aus und montiert neue Wandverkleidungen. Immer wieder sind dabei kleine Details zu sehen, etwa flauschige Kissen im Barockstil oder kunstvolle Fenster mit grünen Ornamenten und Rosenmotiv.

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Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty

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Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025

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Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024