Richard klärt auf: Ist Vanessa Brahimi privat so wie im TV?

Richard Sternberg hat sich in einer Instagram-Fragerunde offen über seine vergangene Beziehung mit Vanessa Brahimi geäußert. Die beiden Realitystars sind aus dem Format Das Sommerhaus der Normalos bekannt und treten nun als Ex-Paar bei der Show Prominent getrennt an. In der Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie Richard es sieben Jahre lang mit Vanessa ausgehalten habe – eine Frage, die ihm offenbar viele Follower gestellt haben. "Man muss bedenken, dass das Fernsehen nicht das reale Leben ist und dass das auch irgendwo ein Job ist. Manche nehmen das ernster, manche weniger. Natürlich spiegelt ihr Verhalten im TV nicht unsere ganze damalige Beziehung wider, aber viele Charakterzüge sind gut erkennbar", antwortet er.

Trotzdem wolle er sich keine negativen Aussagen über Vanessa – die sowohl in den verschiedenen TV-Shows als auch während der jeweiligen Ausstrahlung polarisierte – erlauben: "Ich werde nichts Böses über meine Ex sagen, auch wenn ich ein gutes Recht dazu hätte, wie sie mich teils behandelt hat. Aber meiner Meinung nach macht man das nicht, weil man auch eine so lange Zeit miteinander verbracht hat."

Die Worte zeigen, wie sehr für Richard Respekt und ein fairer Umgang nach dem Liebesaus zählen. Sieben gemeinsame Jahre sind eine prägende Zeit, in der viele Höhen und Tiefen zusammenkommen – das betont der Realitystar mit seinem Verweis auf gemeinsame Erinnerungen. Vanessa ist nicht nur durch "Das Sommerhaus der Normalos" bekannt, sondern war auch schon bei Das große Promi-Büßen und The 50.

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Instagram / itsnessa_ Realitystars Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, Januar 2020

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RTL / Africa Vumazonke Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"

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