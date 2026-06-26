Ex Joanna belogen: Calvin Steiner und Chrissi wurden sexuell

In der aktuellen Doppelfolge von Match My Ex auf Joyn kommt es in der Villa zu einem heftigen Eklat um Calvin Steiner und Christin Pawlowski. Während seines vorübergehenden Aus vergnügte er sich hinter den Kulissen wohl mit seiner Mitstreiterin Chrissi. Francesca Brinley stellt den Realitystar direkt zur Rede und konfrontiert ihn – auch wegen intimer Momente mit Emma Fernlund (25). Calvin weist die Vorwürfe zwar sofort zurück und betont, dass nichts passiert sei, doch die Schweizerin lässt nicht locker: "Ich lasse mich nicht verarschen. Chrissi hat mir alles gesagt. Ich weiß von A bis Z, was gelaufen ist. [...] Dass du sie auf der Terrasse schon gef*ngert hast. Dass du sie in der Dusche dann gef*ngert hast. Dass sie dir einen runtergeh*lt hat. Ich sage dir einfach, es gibt Beweise."

Die Situation spitzt sich weiter zu, als Francesca wenig später auch seiner Ex Joanna von den Beobachtungen erzählt. Dieser beteuerte Calvin seine ernsthaften Gefühle. Vor Joanna beschreibt Francesca explizit, was sie gesehen und gehört haben will: "Dann sind sie duschen gegangen. Er hat sie hardcore gef*ngert, sie hat ihm einen runtergeh*lt und im Whirlpool hat er sie wieder die ganze Zeit gef*ngert. Er hat anscheinend den f*cking Zeh da rein gemacht." Joanna reagiert schockiert. Sie zittert, fährt hoch und macht deutlich, wie sehr sie die Schilderungen treffen. Denn während Calvins vorübergehender Auszeit weinte sie viel um ihn.

Die anderen Teilnehmer reden anschließend auf Calvin ein und fordern ihn auf, endlich reinen Tisch zu machen. Im direkten Gespräch zwischen Joanna und Calvin eskaliert die Stimmung komplett: Die Influencerin macht ihm eine knallharte Ansage. "Du bist ein Wi**er. Lüg mich nicht an. Denkst du, ich bin dumm? Du bist fake, genau wie diese B*tch", wettert sie aufgebracht und ergänzt: "Deine Lust ist größer als deine Loyalität. Du konntest zwei Tage deinen kleinen Schw*nz nicht drin behalten und es ist nicht nur eine gewesen." Nach dem Streit wirkt Calvin sichtlich mitgenommen. Im Einzelinterview gibt er zu: "Ich wollte hier einfach nur glücklich raus und schauen, was es wird, und jetzt liege ich hier noch zerstörter als am Anfang. Das alles nur wegen mir."

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CH Media Entertainment Calvin Steiner und Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"

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Joyn Christin Pawlowski, "Match My Ex"-Kandidatin

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CH Media Entertainment Calvin Steiner, Leandro Fünfsinn und Francesca Brinley in "Match My Ex"