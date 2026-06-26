Horror, Sci-Fi und Blockbuster: Kino-Highlights im Sommer

Das Sommerkino 2026 läuft auf Hochtouren: Am 25. Juni starten gleich mehrere hochkarätige Filme in den deutschen Kinos, darunter der mit Abstand erfolgreichste Horrorfilm des Jahres. "Obsession - Du sollst mich lieben" von YouTube-Comedian Curry Barker (26) hat weltweit bereits über 337 Millionen Dollar (umgerechnet 293.886.805 Euro) eingespielt – bei einem Budget von gerade einmal 750.000 Dollar (umgerechnet 654.050 Euro). In Deutschland ist der Film erst jetzt zu sehen. Auf Filmstarts erhielt er von Chefredakteur Christoph Petersen starke 4,5 von 5 Sternen als "einer der doppelbödigsten, cleversten, garstigsten, dichtesten und heftigsten Schocker seit langem".

Neben "Obsession" sorgt auch der chinesische Film "Resurrection" für Furore: Kritiker Michael Meyns vergab auf Filmstarts die seltene Höchstwertung von 5 Sternen für den "155 Minuten langen, surrealen-überbordenden Fiebertraum", in dem Regisseur Bi Gan "weit über die Grenzen des konventionellen narrativen Kinos hinausgeht". Ebenfalls neu im Kino ist "Jackass 5: Einer geht noch" – laut Filmstarts ein "würdiger Abschluss" der Reihe mit 3,5 von 5 Sternen, der unveröffentlichte Archivaufnahmen mit neuen Stunts verbindet. Weniger begeistert zeigten sich die Kritiker von "Supergirl", dem zweiten Film des neuen DC-Universums, der mit 2,5 von 5 Sternen als "ausgesprochen generischer Superhelden-Blockbuster ohne wirkliche eigene Identität" eingestuft wurde. Komplett durch die Kritik fiel der Musikfilm "Power Ballad - Der Song meines Lebens" mit Paul Rudd (57) und Nick Jonas (33), der lediglich 1,5 Sterne erhielt.

Zu den weiteren Neustarts gehört außerdem die französische Komödie "Couscous und Geheimnisse", die Buchverfilmung "Das Sommerbuch" sowie der Dokumentarfilm "Ingeborg Bachmann - Jemand, der einmal ich war" mit Sandra Hüller (48). Gerade die Mischung aus Horror, Kunstkino, Komödie, Superheldenaction und Musikfilm zeigt, wie breit das Sommerprogramm in diesem Jahr aufgestellt ist. Curry Barker steht dabei mit seinem überraschenden Kassenerfolg besonders im Rampenlicht, während "Jackass 5" noch einmal auf die lange Geschichte der Kultreihe zurückblickt.

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Getty Images Curry Barker bei der Special Screening von Focus Features' "Obsession" im Hollywood Legion Theater in Los Angeles am 11. Mai 2026

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Getty Images Die "Jackass"-Crew im Februar 2022 in Hollywood

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Getty Images Sandra Hüller bei der Premiere von "Fatherland" beim 79. Filmfestival von Cannes im Palais des Festivals