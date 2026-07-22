Nick Jonas zeigt den intimen Moment von Priyankas Antrag

Zum 44. Geburtstag seiner Frau Priyanka Chopra (44) hat Nick Jonas (33) auf Instagram gleich doppelt gefeiert: Der Sänger teilte ein bisher unveröffentlichtes Selfie, das den Moment des Heiratsantrags auf der griechischen Insel Kreta festhält. Das Foto zeigt das Paar händchenhaltend – an Priyankas Finger funkelt ein großer Diamantring. Ihr Gesicht ist hinter den ineinander verschlungenen Händen verborgen, während Nick direkt in die Kamera blickt. "Vor 8 Jahren sagte sie ja", schrieb er zu dem Bild in seiner Instagram-Story. Neben dem emotionalen Rückblick postete er außerdem ein Geburtstagsvideo seiner Frau, das sie glamourös auf einem Boot in Spanien zeigt – im Bikini mit Cover-up, einem rosafarbenen Dior-Kopftuch und dunkler Sonnenbrille. Strahlend schickt sie dabei einen Kuss in die Kamera. "Feliz cumpleaños! Mi amor", schrieb Nick dazu – auf Spanisch für "Alles Gute zum Geburtstag! Meine Liebe".

Der Heiratsantrag fand am 18. Juli 2018 statt – an Priyankas 36. Geburtstag. Für den besonderen Moment ließ Nick damals eigens ein Londoner Tiffany & Co.-Geschäft schließen, um den perfekten Ring für sie auszusuchen. Drei Wochen nachdem das Magazin People die Verlobungsnews zuerst berichtete, bestätigten die beiden die Neuigkeit selbst mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram. "Zukünftige Mrs. Jonas. Mein Herz. Meine Liebe", schrieb Nick damals unter das Bild. Priyanka kommentierte es mit den Worten: "Vergeben... mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele." Nick antwortete daraufhin schelmisch in den Kommentaren: "Wow, herzlichen Glückwunsch... er ist der glücklichste Mann der Welt."

Im Dezember 2018 heirateten Nick und Priyanka in Indien – zunächst mit einer westlichen Zeremonie, die von Nicks Vater geleitet wurde, gefolgt von einer hinduistischen Hochzeitsfeier zu Ehren von Priyankas indischen Wurzeln. Im Januar 2022 wurden sie Eltern: Ihre Tochter Malti kam per Leihmutter zur Welt. Auch zum siebten Hochzeitstag des Paares im vergangenen Jahr ließ Nick es sich nicht nehmen, seiner Frau öffentlich seine Zuneigung zu zeigen. Er postete ein Foto von ihr und schrieb darüber: "7 Jahre verheiratet mit meinem Traumgirl." Priyanka teilte das Bild ihrerseits und antwortete: "Du bist, woraus Träume gemacht sind..."

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Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Weltpremiere von "The Bluff"

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Instagram / nickjonas Privater Einblick: Nick Jonas und Priyanka Chopra nach dem Antrag im Juli 2018.

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Imago Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles.