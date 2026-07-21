Nick Jonas und Priyanka lesen erste Direktnachrichten vor

Wie hat die Liebesgeschichte zwischen Nick Jonas (33) und Priyanka Chopra (44) eigentlich begonnen? Die beiden haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Hey Jonas" einen nostalgischen Blick zurückgeworfen – und es wurde ziemlich peinlich. Nicks Brüder Joe Jonas (36) und Kevin Jonas (38) lasen die ersten Twitter-Direktnachrichten des Paares laut vor, während Nick und Priyanka Hand in Hand danebensaßen und die Cringe-Momente über sich ergehen ließen. Alles begann, als Kevin seinen Bruder Nick fragte, ob er die Serie "Quantico" kenne, in der Priyanka von 2015 bis 2018 zu sehen war. Nick hatte die Show zwar nicht gesehen, war aber von einem Werbeplakat der Thrillerserie so beeindruckt, dass er seiner späteren Frau eine Nachricht schickte: "Hallo. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass wir uns treffen sollten. Ich muss diesen Leuten zustimmen... Bist du bald mal in L.A.?"

Priyanka antwortete damals, dass ihr gemeinsamer Freund Graham Rogers (35) ihr viel über ihn erzählt habe, und schlug vor, auf eine privatere Plattform zu wechseln, da ihr Team Zugriff auf die Twitter-Nachrichten habe. Als die beiden dann zum Texten übergingen, bat Nick sie sogar, ein Foto mit Zeitstempel zu schicken, um ihre Identität zu bestätigen. "Ich dachte, dieser Typ ist mir gegenüber schon so misstrauisch", witzelte Priyanka darüber, fügte aber hinzu: "Aber ich habe es auch geschätzt." Nick selbst kommentierte seine damaligen Nachrichten, die er nach eigenen Angaben rund eineinhalb Jahre vor dem offiziellen Beziehungsbeginn im Mai 2018 verschickt hatte, trocken mit: "Es ist eine vernünftige Nachricht."

Auch Kevin hatte übrigens einen nicht unwesentlichen Anteil am Zustandekommen der Romanze – er war nämlich beim ersten Date der beiden als Wingman dabei. In einer früheren Episode des Podcasts hatte er bereits enthüllt, wie aufgeregt er an jenem Abend war: "Ich habe so hart gewingmannt, dass ich mich auf der Toilette übergeben habe und mich dann wieder gefangen habe." Nick und Priyanka heirateten im Dezember 2018 und sind heute stolze Eltern der im Januar 2022 geborenen Tochter Malti Marie Chopra Jonas (4).

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Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra im September 2025 in New York

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Getty Images Nick, Joe und Kevin von den Jonas Brothers in Los Angeles, 2021

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Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra teilt zu Thanksgiving einen Familienschnappschuss