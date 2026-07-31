"Obsession"-Dreh wurde für Michael Johnston zum Albtraum

Für Michael Johnston (30) wurde der Dreh zu "Obsession – Du sollst mich lieben" offenbar zur echten Belastungsprobe. Der Schauspieler steht in dem Horror-Thriller von Regisseur Curry Barker (26) als Bear im Mittelpunkt, der heimlich in seine beste Freundin Nikki verliebt ist und mit einem magischen Wunsch alles verändern will. Seit dem 25. Juni ist der Film in den deutschen Kinos zu sehen. Im Gespräch mit t-online schilderte Michael jetzt, wie intensiv ihn die Arbeit an dem Stoff mitnahm.

Im Film entdeckt Bears Figur in einem Kuriositätenladen einen Gegenstand, der angeblich einen einzigen Wunsch erfüllt. Was zunächst wie die Erfüllung seiner Sehnsucht wirkt, kippt jedoch schnell in einen Albtraum: Nikki, gespielt von Inde Navarrette (25), verliebt sich nicht einfach in ihn, sondern entwickelt eine zerstörerische Obsession, die psychische und körperliche Gewalt nach sich zieht. Gerade diese drastische Entwicklung ging auch an Michael nicht spurlos vorbei. Er erklärte: "Mein Körper wusste nicht, dass das, was ich am Set durchlebte, nicht echt war." Weiter sagte er: "Ich bin abends völlig aufgewühlt nach Hause gekommen und hatte noch immer das Gefühl, mein Leben wäre vorbei." Deshalb habe er sich immer wieder bewusst machen müssen, dass es sich nur um einen Film handelte.

Auch Curry Barker machte im Gespräch mit t-online deutlich, dass hinter "Obsession – Du sollst mich lieben" mehr als ein klassischer Horrorschocker steckt. Der Regisseur wollte eine Wunschgeschichte in einer realen Welt erzählen und setzt dabei auf eine Hauptfigur, die nicht nur Opfer, sondern auch Mitverursacher des Geschehens ist. Der Film hatte schon vor seinem Deutschlandstart für viel Aufmerksamkeit gesorgt und entwickelte sich mit seinem vergleichsweise kleinen Budget zu einem Überraschungserfolg.

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Imago Michael Johnston, Schauspieler

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Getty Images Curry Barker, Inde Navarrette und Michael Johnston bei der Special Screening von Focus Features' "Obsession" im Hollywood Legion Theater

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Getty Images Curry Barker bei der Special Screening von Focus Features' "Obsession" im Hollywood Legion Theater in Los Angeles am 11. Mai 2026