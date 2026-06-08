Gefälschte Ausweise? Iris Katzenberger reagiert auf Vorwürfe

Iris Katzenberger (59) machte vor einigen Monaten öffentlich, dass sie nach der Scheidung von Ex-Mann Peter Klein (59) ihren Nachnamen abgelegt und wieder den Namen Katzenberger angenommen hat. Auf Facebook und in Kommentaren wird seitdem immer wieder behauptet, ihr Name laute offiziell nach wie vor Klein und sie würde mit gefälschten Papieren auftreten. Nun hat sie endgültig genug von den Gerüchten! In einer aktuellen Instagram-Story richtet sie eine deutliche Botschaft an ihre Community – und nimmt dabei insbesondere einen Facebook-User ins Visier, der ihr wohl bereits mehrfach negativ aufgefallen ist. "'Warum zeigt die Alte schon wieder den Ausweis?' Es gibt auf Facebook so einen Opa – wie heißt der nochmal? Horst? Herbert? Keine Ahnung. [...] Der verbreitet, ich hätte gefälschte Ausweise. Mein Name wäre immer noch Klein. Nur weil Facebook hier oben meinen Namen nicht ändert, heißt es nicht, dass er nicht hier in meinem Führerschein steht oder hier in meinem Personalausweis, Reisepass. Alle Ausweise, es steht überall Katzenberger drin", wehrt sie sich gegen die Spekulationen und hält dabei nacheinander ihre Dokumente in die Kamera.

Doch Iris belässt es nicht nur bei der Klarstellung, sie kündigt auch Konsequenzen an. In dem Clip macht die Influencerin deutlich, dass sie Fälschungsvorwürfe nicht akzeptieren werde und rechtliche Schritte gegen alle prüfe, die ihr unterstellen, mit manipulierten Ausweisen unterwegs zu sein. "Und ich verklage jeden, der mir so etwas unterstellt, dass ich einen gefälschten Ausweis hätte. Dann zieh dich warm an, lieber Hubert, Gustaf, Horst, keine Ahnung. Werden wir auf der Polizei feststellen", macht sie ihrem Ärger Luft.

Iris hatte bereits in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, wie wichtig ihr der Name Katzenberger ist, den sie vor ihrer Ehe mit Peter trug. Bereits kurz nach der Namensänderung erklärte sie ihren Fans während einer Instagram-Fragerunde, dass viele Menschen sie ohnehin mit diesem Namen ansprechen. Daher entschied sie sich nach der Scheidung erneut für diesen Nachnamen, den auch ihre Tochter Daniela Katzenberger (39) trägt, und gegen den Namen ihrer zweiten Tochter, Jennifer Frankhauser (33). Auch in ihrer aktuellen Story zeigt sich, wie sehr Iris an dieser Identität hängt – und wie entschlossen sie ist, sie gegen Anfeindungen in den sozialen Medien zu verteidigen.

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Imago Iris Katzenberger bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / iris_klein_mama_ Realitystars Jennifer Frankhauser, Iris Klein, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia