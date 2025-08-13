Gewusst? Mia Julia kam durch Lorenz Büffel an den Ballermann

Mia Julia (38), mittlerweile ein fester Bestandteil der Partyszene am Ballermann, hat kürzlich enthüllt, wem sie ihre Karriere auf Mallorca zu verdanken hat. Bei der Premiere von Lorenz Büffels (46) neuer Sendung "Die Büffels" sprach sie mit Promiflash darüber, dass ohne den "Johnny Däpp"-Interpreten dieses Kapitel ihrer Karriere gar nicht existieren würde. "Lorenz Büffel kenne ich seit 2012 und er ist auch der Grund, warum ich auf Mallorca bin", verriet die Sängerin. Der gebürtige Österreicher hatte sie damals von ihrem Potenzial überzeugt und nach Mallorca eingeladen.

Die besondere Begegnung zwischen den beiden fand bei einem Musikvideodreh statt, als Mia Julia noch als Erotikdarstellerin Mia Magma bekannt war. Lorenz war von ihrer Bühnenpräsenz begeistert und nahm die Dinge in die Hand. Er organisierte, dass sie den legendären Megapark mitsamt rotem Teppich erleben konnte, und legte damit den Grundstein für ihre Erfolgsgeschichte am Ballermann. "Lorenz hat das so in die Wege geleitet", erzählte Mia Julia. Und sie ist sich sicher: Ohne ihn hätte sie niemals den Sprung in die populäre Partykultur der Insel geschafft.

Über die Jahre hinweg hat sich zwischen den beiden Entertainern eine enge Freundschaft entwickelt. Mia Julia und Lorenz haben es beide geschafft, auf Mallorca eine große Fangemeinde um sich zu scharen. Trotz ihrer verschiedenen künstlerischen Wege ist für Mia Julia bis heute glasklar, was sie Lorenz zu verdanken hat. Sie betonte gegenüber Promiflash: "Gäbe es Lorenz Büffel nicht, dann gäbe es auch mich auf Mallorca nicht." Eine beeindruckende Anerkennung für den Mann, der sie vor mehr als einem Jahrzehnt von ihrem Talent überzeugte und die erfolgreiche Künstlerin dorthin führte, wo sie heute steht.

ActionPress / Lauer, Karsten, Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Collage: Mia Julia und Lorenz Büffel

IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025

IMAGO / BOBO Lorenz Büffel, Sänger