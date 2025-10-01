Ballermann-Stars versuchen sich bei "Grill den Henssler"

Partystimmung pur und kulinarische Herausforderungen ziehen in Magdeburg ein: Die vierte Folge des Sommer-Specials von Grill den Henssler nimmt die Zuschauer mit auf ein Mallorca-Abenteuer, wie eine Pressemitteilung verrät. Am 5. Oktober um 20:15 Uhr flimmern die Stars des Ballermanns über die Bildschirme. Unter den Feinschmeckern sind Lorenz Büffel (46), Isi Glück und Mickie Krause (55), die sich an ihren Kochkünsten messen werden. Moderiert wird die Show von Laura Wontorra (36), die mit Charme und Humor den Abend begleitet. Star-Koch Steffen Henssler (53) und sein Team sorgen währenddessen dafür, dass trotz ausgelassener Partystimmung kulinarisch einiges geboten wird – allerdings nicht ohne Hindernisse.

Die drei Musikgrößen geben ihr Bestes, um die Jury zu beeindrucken. Lorenz besticht das Publikum erst mit Freibier und sorgt mit gefüllten Calamari als Vorspeise für Furore. Isi hingegen beweist mit Wachteln, Pimientos und Patatas Bravas, dass sie nicht zum Spaß an dem Wettkampf teilnimmt. Mickie ist für das Dessert zuständig: Mit einem Mandelkuchen, Zitrusfrüchten und süßer Mojo Verde versucht er, das mallorquinische Flair nach Magdeburg zu bringen.

Das Mallorca-Special ist schon die vierte Ausnahmeshow des Sommers. Zuvor wagte sich zum Beispiel Calvin Kleinen (33) in die Arena. Doch der Realitystar hatte einige Anlaufschwierigkeiten, die ihm dann allerdings in die Karten spielten: Kontrahent Steffen fühlte mit dem Kochneuling und griff ihm spontan unter die Arme. Dies stellte sich bei der Bewertung jedoch als fataler Fehler heraus. Die Jury lobte die Maiskolben, die Steffen für Calvin verfeinert hatte, und so verlor der Gastgeber das Duell um den Hauptgang.

RTL / Markus Hertrich Steffen Henssler, Laura Wontorra, Ali Güngörmüs, Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause

ActionPress Steffen Henssler im September 2025

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025