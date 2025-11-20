Würde Lorenz Büffel noch mal an Reality-Format teilnehmen?

Lorenz Büffel (46) macht klar, wie es um seine Reality-TV-Zukunft steht: Im Gespräch mit Promiflash verriet der Stimmungssänger, ob er nach seinem Auftritt 2022 bei "Club der guten Laune" noch einmal bei einem Format mitmachen würde. Damals fanden die Dreharbeiten in Thailand statt. Seine Frau Emily Gierten reiste mit dem gemeinsamen Sohn an, um in seiner Nähe zu sein. Heute klingt Lorenz deutlich zurückhaltender. "Es war eine grenzgeile Erfahrung, das mal mitzumachen", erklärte er. Doch mit zwei Kindern, Leo und dem jüngeren Bruno, sei ein längerer Dreh fern der Familie für ihn kaum vorstellbar.

Der Sänger schilderte, wie sehr ihn die Zeit in Thailand geprägt hat. Vier Wochen war er damals für die Show eingespannt und schon das Fernbleiben von Leo sei für ihn schwer gewesen. "Mittlerweile ist es für mich fast unmöglich, dadurch, dass Bruno jetzt noch dazugekommen ist", erklärte Lorenz im Promiflash-Interview. Die Familie hielt damals so gut es ging zusammen. In den vergangenen Jahren habe es "schon ein paar Angebote" gegeben, so Lorenz. Mehrfach entschied er sich gegen die TV-Angebote: "Ich packe das wirklich gerade nicht." Sein klares Fazit zu längeren TV-Abenteuern lautete deshalb: "Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, drei Wochen irgendwohin zu gehen."

Vor drei Monaten gewährte die Familie in der Doku-Soap "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen. Besonders Emily sprach darin offen über ihre Einsamkeit auf Mallorca. Während Lorenz an den Wochenenden zu Auftritten reiste, blieb sie oft alleine mit den beiden Kindern zurück. "Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben mega viel dazugewonnen, dadurch, dass wir hier leben, aber ich kann mich nicht so intensiv um Freundschaften kümmern", gab die junge Mutter unter Tränen preis.

IMAGO / BOBO Lorenz Büffel, Sänger

IMAGO / Revierfoto Lorenz Büffel, Mallorca-Star

IMAGO / Daniel Scharinger Lorenz Büffel und Emily Gierten, Mai 2023