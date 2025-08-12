Lorenz Büffel schwärmt: Ehefrau Emily managt seine Karriere

Lorenz Büffel (46) hat nicht nur auf der Bühne richtig Glück, sondern auch privat einen echten Volltreffer gelandet. Denn seine Ehefrau Emily Gierten ist nicht nur die große Liebe seines Lebens, sondern auch seine Managerin. Beim Promiflash-Interview auf der Premiere ihrer Sendung "Die Büffels" gerät der Ballermann-Star dabei ins Schwärmen: "Du musst erst mal eine Frau finden, die so einen Vogel wie mich nimmt, das aushält und dann aber sagt: 'Alles klar, du bist Stimmungssänger, bist das ganze Wochenende unterwegs. Ich schaukel das alles.'" Emily sorgt also hinter den Kulissen dafür, dass bei Lorenz' Karriere alles rundläuft, während er auf der Bühne für beste Partystimmung sorgt.

Doch Emily kümmert sich nicht nur ein wenig um organisatorische Belange – sie ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Steuern, Büroarbeit, Reiseplanung: Sie hat alles im Griff. "Ich mache weder Steuern, Büro, Navigation. Ich mache keine Flüge. Ich mache keine Hotels. Das macht Emily", betonte Lorenz. Während der Sänger an den Wochenenden regelmäßig für seine Fans auf Mallorca und anderswo auftritt, hält Emily im Hintergrund die Fäden zusammen. Sie ist dafür verantwortlich, dass er sich auf das konzentrieren kann, was er am besten kann: die Menge zum Feiern bringen. Dieser Teamgeist macht ihre Zusammenarbeit so besonders und erfolgreich.

Bei der Premiere von "Die Büffels" gaben Lorenz und Emily auch einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Seit 2024 sind sie Eltern von zwei gemeinsamen Kindern – und laut Lorenz ist auch hinter den Kulissen klar, wer im Hause Büffel das Sagen hat: "Emily ist schon die Maschine und das Gehirn unserer Familie", verriet der Entertainer im Gespräch mit Promiflash. Für ihn ist unbestritten, dass seine Frau nicht nur die beste Mama der Welt ist, sondern auch immer das Wohl der gesamten Familie im Blick hat. Auch in Sachen Entscheidungen hat Emily das letzte Wort: "Egal, was wir machen und egal, wo ich hinfahren darf und meinen Schwachsinn verbreiten darf, ist Emily die letzte Instanz, die entscheiden darf."

IMAGO / Daniel Scharinger Lorenz Büffel und Emily Gierten, Mai 2023

IMAGO / Revierfoto Lorenz Büffel, Mallorca-Star

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihren zwei Kindern