Mia Julia und Lorenz Büffel sind privat richtig gute Freunde

Mia Julia (38) und Lorenz Büffel (46) zählen zu den bekanntesten Partygrößen am Ballermann und sorgen regelmäßig für ausgelassene Stimmung auf Mallorca. Doch was viele ihrer Fans nicht wissen: Auch abseits der Bühne verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Das verrät Mia Julia auf der Premiere von Lorenz' neuer Sendung "Die Büffels" im Gespräch mit Promiflash: "Man hat viele Höhen und Tiefen schon zusammen durchlebt und erfahren. Man sieht sich nicht jede Woche, weil er die ganze Zeit beschäftigt ist. Bei mir sieht es auch nicht anders aus, aber wenn wir uns sehen, dann ist es immer mega herzlich und mega schön."

Trotz ihrer vollen Terminkalender schaffen sie es, regelmäßig Zeit miteinander zu verbringen. Besonders betont Mia Julia die gemütlichen Treffen mit Lorenz und dessen Frau Emily Gierten: "Ab und zu treffen wir uns dann wieder zum Grillen oder Essen. Auch mit Emily – es ist alles immer schön. Wir sind Freunde." Die Sängerin schätzt die Beständigkeit und Wärme der Freundschaft, die von gegenseitigem Verständnis und Respekt geprägt ist.

Mia Julia, die auch unter ihrem ehemaligen Künstlernamen Mia Magma bekannt wurde, hat in Lorenz offenbar einen echten Vertrauten gefunden. Beide verbindet die Leidenschaft zur Musik und die Erfahrung, die Höhen und Tiefen des Showbusiness zu meistern. In Interviews zeigt sich Mia Julia oft begeistert von der Herzlichkeit und Offenheit ihrer Freundschaft zu Lorenz. Diese Verbindung macht klar: Auch in einer lauten und oft flüchtigen Branche wie der ihren gibt es Platz für echte, langlebige Freundschaften.

Collage: IMAGO / foto2press, IMAGO / Bildagentur Monn Collage: Mia Julia und Lorenz Büffel

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten, TV-Persönlichkeiten

IMAGO / KreativMedia Press Mia Julia, November 2023