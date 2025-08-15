Lorenz Büffels Frau Emily kämpft mit Einsamkeit auf Mallorca

In der neuesten Folge der Doku-Soap "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" auf Kabel Eins gewährt Emily Gierten, die Frau von Ballermann-Sänger Lorenz Büffel (46), einen tiefen Einblick in ihr Gefühlsleben. Obwohl die Familie seit 2022 auf Mallorca lebt und sich dort in einem Eigenheim niedergelassen hat, kämpft Emily mit Einsamkeit. Besonders an den Wochenenden, wenn ihr Mann zu seinen zahlreichen Auftritten reist und sie allein mit den Kindern bleibt, fühlt sich die junge Mutter oft allein. In einem Gespräch bricht sie in Tränen aus: "Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben mega viel dazugewonnen, dadurch dass wir hier leben, aber ich kann mich nicht so intensiv um Freundschaften kümmern."

Emily, die ihren Mann in vielen Belangen unterstützt und ihm den Rücken freihält, gesteht, dass es ihr auf Mallorca schwerfällt, neue und vor allem enge Bekanntschaften zu knüpfen. Ihre aus Deutschland angereiste Freundin Malena glaubt, dass die Bekanntheit des Paares zusätzlich ein Hindernis darstellt, da viele Menschen nur aufgrund des Promi-Status Kontakt suchen. Emily wünscht sich vor allem eine Freundin, die dauerhaft auf der Insel lebt und für spontane Treffen zur Verfügung steht. In der Doku-Serie ist außerdem zu sehen, wie Lorenz an einem neuen Gastro-Projekt arbeitet, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Doch auch hier zeigt Emily sich besorgt, da die Gastronomie viel Zeit und Einsatz erfordert.

Die Sendung thematisiert auch immer wieder das Privatleben des Paars, darunter ihre Kennenlerngeschichte. Emily, die früher als Künstlerbetreuerin arbeitete, war zuerst wenig angetan von Lorenz, der mit seinem lockeren Auftreten für Aufsehen sorgte. Doch es entwickelte sich eine Liebe, die bis heute anhält. Lorenz, der eigentlich Stefan Scheichel-Gierten heißt, ist 13 Jahre älter als seine Frau und beschreibt das Leben mit ihr und den Kindern als eine Mischung aus Chaos und Freude. Ob das geplante Lokal-Projekt der Familie neue Stabilität und mehr gemeinsame Zeit bringen kann, wird in den nächsten Folgen der Serie näher beleuchtet.

IMAGO / Daniel Scharinger Lorenz Büffel und Emily Gierten, Mai 2023

IMAGO / Revierfoto Lorenz Büffel, Mallorca-Star

Instagram / emilygierten Emily Gierten im Jahr 2020