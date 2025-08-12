Ist Lorenz Büffel wirklich für seine Familie kürzergetreten?

Lorenz Büffel (46) scheint seinen Worten treu geblieben zu sein. Der beliebte Sänger und Entertainer hatte im letzten Jahr angekündigt, seiner Familie zuliebe kürzerzutreten. Jetzt verrät seine Ehefrau Emily Gierten, wie gut sich der neue Rhythmus in ihren Alltag einfügt. Unter der Woche bleibt Lorenz auf Mallorca und tritt im bekannten Megapark auf, während er am Wochenende nur noch dann nach Deutschland reist, wenn wirklich notwendige Termine anstehen. Die gemeinsame Zeit wird dabei jedoch nicht vernachlässigt: "Entweder nachmittags oder abends im Megapark – wir haben unseren Rhythmus gefunden", erklärt Emily gegenüber Promiflash.

Der Deal scheint für alle Beteiligten ein Erfolg zu sein. Während Lorenz seine Karriere als Stimmungssänger weiterhin fortführen kann, bleibt gleichzeitig genug Raum für die Familie. Für Emily und die gemeinsamen Kinder bedeutet das, dass die Woche auf Mallorca übersichtlicher geplant werden kann. Zusätzlich ermöglicht die neue Regelung, dass Lorenz unter der Woche präsent ist, solange keine wichtigen Verpflichtungen auftreten. Damit vereint der "Johnny Depp"-Interpret das oft schwierige Zusammenspiel aus beruflichen Anforderungen und privatem Familienleben – zumindest aktuell scheint das System einwandfrei zu funktionieren.

Bereits in der Vergangenheit hatte Lorenz Büffel erklärt, wie wichtig ihm seine Familie ist. Zumal die Gierten-Büffel-Familie weiter gewachsen ist: Emily im Oktober letzten Jahres ihr zweites Kind und die Freude darüber ist im Hause Büffel deutlich spürbar. Lorenz, der Mallorca mittlerweile als seine Heimat schätzt, hat dort kürzlich einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben. Die Balance zwischen den Auftritten und dem Privatleben zu finden, dürfte ihm also auch in den nächsten Jahren weiterhin ein zentrales Anliegen sein. Ein viel beschäftigter Bühnenstar und gleichzeitig ein engagierter Familienvater – Lorenz scheint den Spagat zu meistern.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Daniel Scharinger Lorenz Büffel und Emily Gierten, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihren zwei Kindern

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Lorenz Büffel, Mallorca-Star