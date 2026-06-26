Paris Jackson plötzlich vertraut mit geheimnisvollem Mann

Paris Jackson (28) sorgt in Los Angeles für neugierige Blicke: Bei der Premiere von Jackass: Best and Last am Mittwoch zeigt sich die Musikerin überraschend vertraut mit einem gut aussehenden Begleiter. In einem braunen Minikleid mit tiefem Ausschnitt, darüber ein kariertes Hemd locker um die schmale Taille geknotet, posiert Paris strahlend für die Fotografen. Ihre langen Beine betont sie mit hohen Ankle-Boots und goldfarbenen Accessoires. Für Gesprächsstoff sorgt aber vor allem der unbekannte Mann an ihrer Seite, der auf dem roten Teppich den Arm um ihre Hüfte legt, während die beiden eng aneinandergeschmiegt in die Kameras lächeln, wie unter anderem Schnappschüsse zeigen, die Hello! vorliegen.

Die Premiere fällt in eine spannende Phase im Liebesleben der Tochter von Michael Jackson (†50). Vor rund einem Jahr hatte Paris ihre Verlobung mit Produzent Justin Long (48) gelöst, mit dem sie seit 2022 zusammen gewesen war. Die beiden hatten sich laut ihrer Erzählung backstage in der Show "The Tonight Show with Jimmy Fallon" kennengelernt, als Justin als Soundengineer an ihren Auftritten mitarbeitete. Im Dezember 2024 machte Paris ihre Verlobung öffentlich, als sie ihm zu seinem Geburtstag im Netz liebevolle Zeilen widmete und Fotos teilte, auf denen er vor ihr auf die Knie geht. Wenige Monate später war jedoch alles aus: Im August 2025 bestätigte die Sängerin auf der Plattform X das Liebes-Aus, nachdem die Daily Mail Fotos von ihr mit Tränen in den Augen veröffentlicht hatte.

Paris ist die einzige Tochter von Michael Jackson, der am 25. Juni 2009 – vor genau 17 Jahren – im Alter von 50 Jahren starb. Neben Paris hinterließ der King of Pop zwei weitere Kinder, Prince und Bigi. Paris hat in der Vergangenheit offen über ihre sexuelle Identität gesprochen. In einem früheren Interview erklärte sie: "Ich dachte nie, dass ich mit einem Mann enden würde. Ich dachte, ich würde eine Frau heiraten. Ich habe mehr Frauen als Männer gedatet."

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Getty Images Paris Jackson bei der Premiere von "Jackass: Best and Last", Juni 2026

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Getty Images Justin Long und Paris Jackson bei der Premiere von "One Spoon Of Chocolate" beim Tribeca Festival 2025 in New York

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Getty Images Paris Jackson bei der GQ Men of the Year Party 2025