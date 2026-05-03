Michael Jacksons Kinder: Ihr Leben abseits des Rampenlichts

Fast 17 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson (†50) stehen seine drei Kinder Prince (29), Paris (28) und Bigi (24) längst auf eigenen Beinen. Zuletzt zeigen sich die Geschwister bei Premieren wie dem London-Start des Musicals "MJ: The Musical" im März 2024 und am 24. April 2026 bei der Berlin-Premiere des Biopics "Michael" Seite an Seite. Wie das Magazin People berichtet, gehen die drei heute sehr unterschiedliche Wege und bleiben dabei dennoch eng miteinander verbunden.

Prince, der älteste Sohn des King of Pop, wuchs wie seine Geschwister zunächst abgeschirmt auf der Neverland Ranch auf und zog nach dem Tod seines Vaters 2009 zu Großmutter Katherine Jackson (95). Heute setzt der Business-Absolvent der Loyola Marymount University vor allem auf Charity und Social Media. Mit seinem Projekt Heal Los Angeles unterstützt der Musiker-Sohn gemeinsam mit Partnern Bedürftige, etwa mit Essenslieferungen während der Pandemie. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Prince 2020, er glaube, sein Vater wäre "sehr stolz" darauf, dass dessen Botschaft von Mitgefühl und Zusammenhalt weiterlebe. Neben seinem Engagement teilt er auf YouTube seine Leidenschaft für Motorräder, dreht Vlogs über Touren durch Kalifornien und dreht hin und wieder Filmkritiken mit Cousin Taj Jackson (52) und Bruder Bigi. 2025 machte Prince dann auch privat Schlagzeilen: Auf Instagram verkündete er seine Verlobung mit Langzeitfreundin Molly.

Paris ging nach dem frühen Verlust ihres Vaters einen oft steinigen Weg, über den sie immer wieder offen spricht. Im Interview mit dem Magazin Rolling Stone erzählte die Schauspielerin und Sängerin, sie habe schon als Teenager mit schweren psychischen Krisen und mehreren Suizidversuchen gekämpft. 2019 suchte Paris eigenständig Hilfe in einer Klinik, um – wie ein Insider gegenüber People erklärte – an ihrer emotionalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute steht die Musikerin mit Soloalbum "Wilted", diversen Bandprojekten, Modeljobs und Rollen in Formaten wie American Horror Story und der Teen-Komödie "Sex Appeal" selbstbewusst im Rampenlicht. Der Jüngste im Jackson-Trio, Bigi, hält sein Privatleben dagegen so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. 2021 gab er ein TV-Interview und erklärte, er wolle – genau wie seine Geschwister – Dinge schaffen, die Menschen Freude machen und gleichzeitig etwas Positives bewirken. Besonders am Herzen liegt ihm das Thema Klimaschutz.

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Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

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Getty Images Prince Jackson und Bigi Jackson bei der "Michael" Global Fan Premiere in der Uber Eats Music Hall in Berlin

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Imago Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week, März 2026