Paris Jackson weist Kritik an ihrer Musik knallhart zurück

Paris Jackson (28) hat sich via Instagram gegen Kritiker zur Wehr gesetzt, die behaupten, ihre Musik passe nicht zu ihr. Die Tochter von Musiklegende Michael Jackson (†50) postete am 31. Juli in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie einen entsprechenden Kommentar vorlas: "Musik, die nicht zu dir passt, ist wie ein Typ, der nicht der Richtige für dich ist." Die Schauspielerin und Sängerin reagierte darauf schlagfertig und zoomte die Kamera heraus, um ihren Followern ihr gesamtes Outfit zu zeigen. Dazu teilte sie auch Aufnahmen von der Bühne, denn Paris befindet sich derzeit auf Tour mit The Pretty Reckless, der Band von Taylor Momsen (33).

In dem Clip ist unter anderem zu sehen, wie Paris ein ausgedehntes Trompetensolo spielt. Auf die Kritik an ihrer Musikwahl antwortete sie provokant: "Ich bin ein bisschen verwirrt, denn welche Musik passt zu mir, wenn diese beiden es nicht tun? Schaut mich doch einfach an." Konkret bezog sie sich dabei auf einen Coversong des Musikers Dan Reeder sowie auf ihren Grunge-Stil auf der Tour. Es ist nicht das erste Mal, dass Paris auf Kritik reagiert: Bereits im Mai wies sie Vorwürfe zurück, sie sei ein verwöhntes Kind.

Dass ihr verstorbener Vater Michael in ihrem Leben nach wie vor eine große Rolle spielt, machte Paris kürzlich in Jack Osbournes (40) Podcast "Trying Not to Die" deutlich. Dort sprach sie über die Arbeitsmoral, die Michael ihr bereits in jungen Jahren mitgegeben habe. "Es gab sehr vieles in meiner Erziehung, das nach Silberlöffel aussah, aber so vieles davon musste erarbeitet werden. Es lag ein starker Fokus darauf, eine Arbeitsethik zu entwickeln", erklärte sie. Den Thriller-Sänger, der 2009 im Alter von 50 Jahren starb, bezeichnete Paris als ihren besten Freund. Ihre persönliche Beziehung zu ihm halte sie inzwischen jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraus: "Ich befinde mich gerade an einem wunderschönen Ort mit meinem Vater, und das ist niemandes Angelegenheit."

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IMAGO / Starface Paris Jackson im Mai 2025

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Getty Images Paris Jackson bei der Viewing-Party zu den Oscars 2024

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Getty Images Paris Jackson im September 2024