Paris Jackson gewinnt Streit um Michael Jacksons Nachlass

Paris Jackson (28) hat einen wichtigen juristischen Sieg im Streit um den Nachlass ihres verstorbenen Vaters Michael Jackson (†50) errungen. Ein Gericht in Los Angeles hat entschieden, dass Bonuszahlungen in Höhe von 625.000 Dollar an externe Anwaltskanzleien an den Nachlass zurückerstattet werden müssen. Die Zahlungen waren von den Testamentsvollstreckern John Branca und John McClain genehmigt worden – ohne dafür eine richterliche Genehmigung einzuholen. Wie TMZ berichtet, hatte Paris die fraglichen Bonuszahlungen bereits im vergangenen Jahr beanstandet und erklärt, diese seien überhöht und nicht ordnungsgemäß genehmigt worden.

Das Gericht stellte zwar fest, dass die 625.000 Dollar zurückgezahlt werden müssen, hob in seiner Entscheidung aber auch die Leistungen der Testamentsvollstrecker hervor. Sie hätten den Nachlass zu einem finanziellen Kraftpaket gemacht und "echten und substanziellen generationenübergreifenden Wohlstand" für Paris und ihre zwei Brüder geschaffen. Ein Sprecher der Testamentsvollstrecker erklärte gegenüber TMZ, man akzeptiere das Urteil und werde entsprechend handeln: "Obwohl wir mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, respektieren wir sie vollständig." Der Sprecher betonte zudem, dass die Boni nicht an die Testamentsvollstrecker selbst, sondern an externe Anwaltskanzleien geflossen seien.

Der Konflikt zwischen Paris und den Nachlassverwaltern schwelt schon länger. Die Schauspielerin hatte in früheren Gerichtsunterlagen von "verschwenderischen, sechsstelligen Geschenken an sich selbst und ihre Kollegen" gesprochen und den Vorwurf erhoben, eine Gruppe eng vernetzter, hochbezahlter Anwälte schöpfe Geld aus dem Nachlass ab. Zuletzt hatte Paris auch öffentlich beklagt, dass der Streit für sie persönlich belastend sei und eine Ablenkung von ihrem eigenen Leben und ihrer Karriere darstelle.

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Getty Images Paris Jackson, Schauspielerin

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Getty Images Paris Jackson im September 2024

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Getty Images Paris Jackson bei der GQ Men of the Year Party 2025