Fans alarmiert: Paris Jackson lässt Halsultraschall machen

Ein Ultraschall-Termin mitten in der Probenphase: Paris Jackson (28) hat sich nach Bedenken ihrer Fans einer medizinischen Untersuchung unterzogen. Zahlreiche Follower hatten auf einem kürzlich geposteten Instagram-Video bemerkt, dass ihr Hals ungewöhnlich aussehe, und die Tochter von Michael Jackson (†50) darauf aufmerksam gemacht. Daraufhin ließ sich die 28-Jährige einen Arzt direkt in ihr Probestudio kommen, um ihren Hals per Ultraschall zu untersuchen. "Ich lasse einen Ultraschall meiner Lymphknoten machen, weil ihr alle darauf hingewiesen habt, wie seltsam mein Hals in meinem letzten Post aussah", schrieb sie am 16. Mai auf ihrem Instagram-Account.

In einem weiteren Video gab Paris ein Update: Ihre Blutwerte seien unauffällig, lediglich eine leichte Rötung an den Stimmbändern sei festgestellt worden – ohne Verdickungen oder Kallus. Die Erklärung der Ärzte: Die sichtbare Muskulatur am Hals sei eine ganz natürliche Folge des intensiven Singens, wie Hello! berichtet. "Der Grund, warum mein Hals so seltsam aussieht, ist einfach, dass ich diese Muskeln durch das Singen so lange trainiert habe", erklärte sie. "Das passiert Sängern einfach. Bei mir ist es nur auffälliger, weil ich dünn bin." Paris fügte hinzu, sie glaube, dass ihr Hals schon immer so ausgesehen habe – nur sei es ihr erst durch die Reaktionen ihrer Fans aufgefallen. Die Untersuchung dürfte für sie besonders wichtig gewesen sein, da sie derzeit intensiv für ihren Auftritt beim Festival BottleRock Napa Valley in Kalifornien probt. Am 22. Mai erscheint zudem ihr neues Musikprojekt "Teenage Drama".

Erst Anfang des Jahres hatte Paris öffentlich über ihre Nüchternheit gesprochen. In einem Instagram-Post im Januar thematisierte sie ihre Vergangenheit mit Alkohol und Heroin sowie ihren schwierigen Weg in die Genesung. "Nüchtern zu werden bedeutet nicht immer, dass das Leben perfekt ist", schrieb sie damals. Bereits im November 2025 hatte sie auf TikTok offen über frühere Drogenprobleme gesprochen und dabei ein perforiertes Nasenseptum als bleibende Folge erwähnt – mit einem klaren Appell: "Nehmt keine Drogen, Kids."

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Imago Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week, März 2026

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Getty Images Paris Jackson bei den 66. Grammy Awards, Los Angeles, Februar 2024

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Getty Images Paris Jackson bei der Vanity Fair x Amazon MGM Studios Awards-Season-Feier in Los Angeles, Januar 2026