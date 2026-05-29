Papa Michael Jackson: Paris will nicht über Beziehung reden

Paris Jackson (28) zieht jetzt eine klare Grenze: Die Schauspielerin und Sängerin macht deutlich, dass ihre Beziehung zu Vater Michael Jackson (†50) privat bleibt und niemanden etwas angeht. In dem Podcast "Trying Not To Die" erklärt Paris, sie habe gelernt, diese Bindung für sich zu behalten und sie nicht mehr öffentlich zu verhandeln. "Ich kann meine eigene persönliche Beziehung haben, und ich darf darüber schweigen", betont sie und ergänzt: "Ich bin an einem sehr schönen Punkt mit meinem Vater und ich liebe das, und es ist niemandes Angelegenheit." Aus ihrer Entscheidung entstehe Freiheit. Öffentliche Erwartungen will sie nicht mehr erfüllen.

Paris beschreibt, dass sie sich nicht länger verpflichtet fühlt, an Geburtstagen, Todestagen oder zum Vatertag öffentliche Tribute zu posten. "Das hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwem etwas schulden", behauptet sie im Podcast. Sie möchte ihre Trauer und Liebe nicht auf die Weise zeigen, wie es Fans tun würden. "Ich werde meine Liebe nicht auf eine Nachahmer-Art ausdrücken, indem ich jemanden kopiere, der ihn nicht kannte. Denn ich kannte ihn. Das war mein bester Freund", meint die Musikerin weiter. Paris wuchs gemeinsam mit ihren Brüdern Prince Jackson (29) und Bigi Jackson (24) auf. Für sie ist entscheidend, dass sich ihr persönlicher Umgang mit dem Verlust richtig anfühlt und ohne Pflichtgefühl gegenüber der Öffentlichkeit auskommt.

Auch vom Biopic "Michael" hält Paris Abstand. Im vergangenen Jahr stellte sie auf Instagram klar, dass sie nicht am Film beteiligt gewesen sei: "[Colman Domingo], erzähl den Leuten nicht, ich sei 'hilfreich' am Set eines Films gewesen, an dem ich zu null Prozent beteiligt war, lol, das ist so seltsam." In einem weiteren Post ergänzte sie: "Ich habe einen der ersten Drehbuchentwürfe gelesen und meine Anmerkungen dazu gegeben, was unehrlich war oder sich nicht richtig anfühlte, und als das nicht berücksichtigt wurde, habe ich weitergemacht. Nicht meine Affen, nicht mein Zirkus. Gott segne euch und viel Glück." Im März suchte Colman Domingo, der im Film Familienoberhaupt Joe Jackson (†89) spielt, den Kontakt, um Missverständnisse auszuräumen. "Ich habe das sehr geschätzt. Denn es gibt viele Missverständnisse, und Dinge werden verdreht", behauptete Paris gegenüber "Entertainment Tonight".

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Collage: Getty Images, Getty Images Paris und Michael Jackson, Collage

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Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

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Getty Images Prince Jackson, La Toya Jackson, "Blanket" Jackson und Paris Jackson, August 2012