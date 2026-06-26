"Sexuelle Fantasie": Darauf hofft Ariel als "Bachelorette"

Als neue Schweizer Bachelorette ist Ariel (23) auf der Suche nach dem Mann fürs Leben – und hat im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33) jetzt verraten, wie ihr Traumtyp aussehen soll. Zu Gast war der Realitystar dabei gemeinsam mit Cecilia Asoro (30), und sie nahm kein Blatt vor den Mund. Besonders wichtig ist ihr eines: Körpergröße. Der zukünftige Partner muss deutlich größer sein als sie – daran führt kein Weg vorbei.

Denn ohne diesen Faktor entwickle sich bei ihr keine körperliche Anziehung, erklärt Ariel. "Groß muss er sein, er muss groß sein. Er kann noch so süß und treu sein, wenn er mit mir auf Augenhöhe ist, dann kommt nicht diese sexuelle Anziehung: 'Pack mich'! Das geht nicht, er muss schon größer sein und wenn ich einen Mann angucke, dann muss ich eine 'sexuelle Fantasie' haben von Anfang an", betonte sie im Podcast. Gleichzeitig stellt sie klar: "Mein Bodycount ist weit unten, aber Fantasien kann man haben." Auch wie ein Mann spricht, spielt für sie eine große Rolle: "Er muss anständig reden. Der größte Abturner bei Männern – wirklich, ich renne davon – ist diese 'Digga, Alter, Bro'-Sprache." Schweizerdeutsch findet sie dagegen reizvoll, nur solle es bitte nicht zu derb ausfallen. Und reifer und erfahrener darf ihr Traummann ebenfalls gerne sein.

Als Bachelorette will Ariel jedenfalls voll aufdrehen. "Ich flirte schon gerne. Das liebe ich jetzt auch bei der 'Bachelorette', muss ich sagen. Diese Vorstellung, wenn ich date: Ich möchte, dass alle Männer sich in mich verlieben – und ich werde das schaffen. Ich werde da richtig Gas geben", kündigt sie im Podcast an. Die 23-Jährige ist neben ihrer Bekanntheit als Realitystar auch in den sozialen Medien aktiv und bringt damit bereits reichlich Erfahrung im Umgang mit einer großen Öffentlichkeit mit.

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_ariel__61 Realitystar Ariel

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"

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Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette