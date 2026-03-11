Chers Sohn Elijah Blue erneut wegen Einbruchs festgenommen

Elijah Blue Allman (49), der Sohn von Musik-Ikone Cher (79), ist erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der 49-Jährige wurde laut People wegen eines mutmaßlichen Einbruchs in ein Haus in Windham, New Hampshire, festgenommen. Den Behörden zufolge soll er sich am 1. März gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und es ohne Erlaubnis betreten haben. Elijah, der in Malibu, Kalifornien, lebt, befindet sich nun in einer Haftanstalt im Rockingham County in sogenannter Präventivhaft. Gefängnisleiter Jonathan Banville bestätigte dies. Der Fall soll noch heute vor einem Gericht in New Hampshire verhandelt werden, wo sich der Musiker für die Vorwürfe verantworten muss. Für Elijah ist es bereits die zweite Festnahme innerhalb von nur zwei Wochen.

Erst am 27. Februar war Elijah bereits einmal festgenommen worden, nachdem er sich Zutritt zu einem renommierten Internat in Concord, New Hampshire, verschafft und sich dort aggressiv verhalten haben soll. Laut Vorwürfen habe er Menschen im Speisesaal belästigt. Nach diesem Vorfall an der Privatschule kam er gegen Kaution frei, doch auch in diesem Fall läuft noch ein Verfahren gegen ihn. Ob der Sohn von Cher eine Verbindung zu der Schule oder zu dem Haus hat, in das er eingebrochen sein soll, ist bislang unklar. Die Häufung der Vorfälle in New Hampshire wirft jedoch Fragen auf.

Bereits im Dezember 2023 hatte Cher versucht, die finanzielle Vormundschaft für ihren Sohn zu übernehmen. Die Sängerin erklärte damals, Elijah leide unter psychischen Problemen und Suchterkrankungen und sei nicht in der Lage, sein Vermögen selbst zu verwalten. Sie warnte eindringlich, dass dies sein Leben gefährden könne, doch Richterin Jessica Uzcategui vom Obersten Gericht in Los Angeles lehnte den Antrag ab. Sie sah keine dringende Notwendigkeit für eine Vormundschaft. Elijahs Anwälte räumten bei der Anhörung zwar frühere Probleme ein, erklärten jedoch, er befinde sich inzwischen in einer stabilen Phase.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Cher und Elijah Blue Allman

Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001

Getty Images Cher bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026

