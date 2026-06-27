Stella Maxwell & DJ Anyma feiern ihr Debüt als Paar in Paris

DJ Anyma und Model Stella Maxwell (36) feiern in Paris ihr offizielles Liebesdebüt! Der DJ, der mit bürgerlichem Namen Matteo Milleri heißt, und das Model zeigen sich bei der Vetements-Show während der Paris Fashion Week erstmals ganz offiziell als Paar. Am Freitag sitzen die beiden Arm in Arm in der Front Row der Modenschau in der französischen Hauptstadt und posieren gut gelaunt für die Fotografen. Auf dem Weg zur Show werden Anyma und Stella zudem innig miteinander gesichtet – die Turteltauben können die akute Verliebtheit offenbar kaum verbergen, wie Fotos zeigen, die unter anderem JustJared vorliegen.

Bereits im April hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Beziehung der beiden längst ernster ist. Damals hieß es, die zwei würden sich schon seit einigen Monaten daten und seien sehr glücklich miteinander. Für Gesprächsstoff sorgte auch Stellas Auftritt in den Visuals von Anymas Coachella-Set: In den futuristischen Bildern ist die Laufstegschönheit der Star des Videos, und der Musiker teilte später Ausschnitte auf seinen Social-Media-Kanälen. Dabei nannte er die Blondine liebevoll "my love" und heizte damit bereits damals die Liebesgerüchte an. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt bei Vetements bestätigen die beiden nun endgültig, was Fans schon lange vermutet hatten.

Sowohl Anyma als auch Stella blicken auf turbulente Liebesgeschichten zurück. Der DJ war zuvor mit Model Vittoria Ceretti (28) liiert, die seit einiger Zeit an der Seite von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (51) gesehen wird. Außerdem war der Produzent in den Jahren 2024 und 2025 mit Musikerin Grimes (38) zusammen. Stella wiederum war vor rund zehn Jahren längere Zeit mit Schauspielerin Kristen Stewart (36) zusammen und wurde später unter anderem mit Liam Payne (†31), Red Hot Chili Peppers-Frontmann Anthony Kiedis (63) und Musikerin Jesse Jo Stark (35) in Verbindung gebracht.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Stella Maxwell und DJ Anyma

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Julien Macdonald und Stella Maxwell bei GNTM

Anzeige Anzeige

Backgrid/ ActionPress Stella Maxwell im Oktober 2019