Neben Irina Shayk und Co.: Stella Maxwell modelt oben ohne

Stella Maxwell (32) weiß, wie man sich in Szene setzt. Die gebürtige Belgierin gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Models. Während sie am Anfang ihrer Karriere noch für Modeunternehmen wie zum Beispiel H&M und Asos abgelichtet wurde, erlangte sie 2014 mit ihrem Walk als Victoria's Secret-Engel den großen Durchbruch. Damals wie heute zeigt die Laufstegschönheit keine Scheu, sich auch mal mit wenig Stoff zu präsentieren. So ließ sich Stella nun neben Irina Shayk (36), Imaan Hammam und Ella Balinska (25) ablichten – dabei zog sie als Einzige blank!

Auf Instagram postete die 32-Jährige ein Bild, das sie neben anderen Models auf zwei Strandliegen zeigt. Dabei rekeln sich die vier Beautys auf einem Polster mit Burberry-Muster eng nebeneinander. Während Imaan, Bella und Irina einen Bikini der Modemarke trugen, posierte Stella in kurzen Shorts – obenrum ist sie allerdings nackt! Damit jedoch nicht zu viel gezeigt wird, bedeckt die einstige Victoria's-Secret-Schönheit ihre Brust mit der Hand, während ihre strahlend blauen Augen in die Kamera sehen.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass sich das Model so freizügig präsentierte. So teilte die Blondine im vergangenen Jahr ein Bild, auf dem sie fast nackt im Schnee steht. Lediglich einen schwarzen Stringtanga und gemusterte Schuhe trug Stella für die Aufnahme.

Instagram / stellamaxwell Stella Maxwell, Model

Instagram / stellamaxwell Stella Maxwell am 1. Januar 2021

Instagram / stellamaxwell Model Stella Maxwell im November 2019 in Costa Rica

