Stella Maxwell und Jesse Jo Stark beim Knutschen gesichtet

Stella Maxwell (34) sorgt für Schlagzeilen, nachdem sie am Freitagabend beim Knutschen mit Jesse Jo Stark (33) gesichtet wurde. Die ehemalige Victoria's-Secret-Schönheit zeigte sich bei der Afterparty zur Serie "Severance" im legendären Château Marmont in West Hollywood vertrauter als je zuvor mit der Sängerin. Arm in Arm und mit passenden Outfits in einem rockigen Schwarz-Look konnten die beiden kaum die Hände voneinander lassen, berichtete TMZ. Während Stella in einer Lederjacke glänzte, trug Jesse einen auffälligen flauschigen Mantel. Szenen, die bei den Gästen und Beobachtern für Gesprächsstoff sorgten.

Die romantische Verbindung heizt die Gerüchte um ein neues Paar in der Promiwelt ordentlich an. Stella, die zuvor mit Miley Cyrus (32) und Kristen Stewart (34) in Verbindung gebracht wurde, blieb bislang ruhig zu ihrem Liebesleben, seit ihre Beziehung zu Kristen endete. Auch Jesse hat sich bisher nicht zu ihrer Vergangenheit oder zur aktuellen Situation geäußert. Bekannt ist aber, dass sie eine längere Beziehung mit Musiker Yungblud (27) führte, wobei es nie eine öffentliche Bestätigung ihrer Trennung gab. Ob es sich bei Stella und Jesse um etwas Ernstes handelt oder um einen lockeren Flirt – dazu haben sich die beiden bisher auch nicht geäußert.

Abseits des Rampenlichts verbinden die beiden Frauen nicht nur ihr Faible für auffällige Looks, sondern auch ihre gemeinsamen Wurzeln in der Musik- und Modewelt. Jesse, bekannt für ihre rockigen Songs und extravaganten Bühnenoutfits, entwirft nebenbei auch Mode und ist Teil einer Unternehmerfamilie der Modebranche. Stella hingegen hat als Model auf den Laufstegen der Welt Erfolge gefeiert und wurde als Victoria’s Secret Angel weltbekannt. Trotz ihrer glamourösen Karrieren sind beide Frauen dafür bekannt, ihre Privatsphäre zu schätzen und persönliche Details selten preiszugeben – umso überraschender waren die innigen Momente, die die beiden jetzt öffentlich teilten.

Getty Images Jesse Jo Stark, Musikerin

Instagram / stellamaxwell Stella Maxwell, Model

