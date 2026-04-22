Supermodel Stella Maxwell und DJ Anyma sollen ein Paar sein

Stella Maxwell (35) ist wohl wieder vergeben! Das Supermodel soll seit einigen Monaten mit dem DJ und Produzenten Anyma, bürgerlich Matteo Milleri, zusammen sein. Laut dem Portal TMZ wurde die Beziehung mit der Zeit immer ernster – und beide sollen sehr glücklich miteinander sein. Ihren ersten großen gemeinsamen Auftritt hatten die beiden beim Coachella-Festival, wo Stella sogar in den Visuals seines "ÆDEN"-Projekts zu sehen war und damit ganz offiziell Teil seiner künstlerischen Welt wurde. Vertreter des Paares haben sich auf Anfrage bislang nicht geäußert.

Wie TMZ berichtet, wirken Stella und Anyma sehr glücklich miteinander, während ihre junge Beziehung weiter wächst. Der Produzent hat sich in den vergangenen Jahren mit immersiven Liveshows einen Namen gemacht, in denen Musik und digitale Kunst verschmelzen – als erster elektronischer Act erhielt er sogar eine Residency an der The Sphere in Las Vegas. Dass Stella nun Teil dieser kreativen Welt ist, zeigte sich in Coachella besonders deutlich: Die Laufstegschönheit war in die Show-Visuals eingebunden und begleitete den Künstler vor Ort.

Stella, die als ehemaliges Victoria's-Secret-Model weltweite Bekanntheit erlangte, hatte zuletzt im März 2025 Schlagzeilen in Sachen Liebe gemacht, als sie bei einer Afterparty im Château Marmont in West Hollywood beim Knutschen mit Sängerin Jesse Jo Stark (35) gesichtet worden war. Auch Anyma bringt eine prominente Ex-Beziehung mit: Er war zuvor längere Zeit mit Model Vittoria Ceretti (27) liiert, bevor die beiden sich trennten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stella Maxwell bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Stella Maxwell bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, präsentiert von Pandora

Anzeige Anzeige

Getty Images Stella Maxwell bei der Vanity Fair Oscar Party 2020