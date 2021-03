Elsa Hosks (32) stellt ihre Tochter ihren berühmten Freundinnen vor! Der Victoria's Secret-Engel schwebt seit knapp einem Monat im absoluten Mama-Glück – das Model und Lebenspartner Tom Daly sind im Februar zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter namens Tuulikki Joan Daly geworden. Nachdem sie erst mal ihre Eltern ausgiebig kennenlernen durfte, sind nun wohl Freunde an der Reihe: So hat jetzt Supermodel Stella Maxwell (30) Bekanntschaft mit Tuulikki gemacht!

In ihrer Instagram-Story teilte die frischgebackene Mama eine Aufnahme, auf der ihre Laufstegkollegin Stella den Wonneproppen liebevoll in den Armen hält – die in einen kuscheligen, beigen Einteiler gehüllte Tuulikki scheint die Aufmerksamkeit zu genießen und sich sichtlich wohlzufühlen. Offenbar hat die gebürtige Belgierin eine besondere Beziehung zu dem neugeborenen Baby. "Hi Tante", schrieb Elsa nämlich zu dem niedlichen Foto.

Bereits zuvor hatte Stella ihrer Freundin mit unzähligen Emojis auf Instagram zur Geburt gratuliert. Und auch andere Models reihten sich mit ihren Glückwünschen ein. "Hallo kleines Mädchen", schrieb zum Beispiel Gigi Hadid (25), die seit einigen Monaten selbst Mutter ist.

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosks Tochter Tuulikki und Stella Maxwell

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im Januar 2020 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de